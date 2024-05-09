Польща повернула Україні втікачів, які перепливли Західний Буг

Тікаючи від українських прикордонників, чоловіки, перепливши Західний Буг, потрапили до польських вартових.

Джерело фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

На Волині затримали двох українців військовозобов’язаного віку за незаконний перетин кордону під час воєнного стану. Один із затриманих намагався втечі від прикордонників, перепливши річку Західний Буг, але його затримали польські прикордонни.

Згідно з інформацією від західного регіонального управління Держприкордонслужби, один з чоловіків був виявлений неподалік від українсько-польського кордону в неділю вранці прикордонним нарядом відділу «Амбуків». Чоловік намагався втекти та переплив річку, проте його затримали польські прикордонні вартові.

Пізніше стало відомо, що це 31-річний уродженець Сумщини.

Також повідомлено про аналогічну спробу ще одного уродженця, 26-річного жителя Донеччини, який також намагався незаконно перетнути кордон.

Наразі обидва випадки перебувають на розгляді суду. Проводяться розслідування з метою встановлення осіб, причетних до цих незаконних перетинів кордону.

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