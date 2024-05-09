росія намагається зірвати мобілізацію на Сумщині через молодь в Telegram-каналах

росія намагається маніпулювати молоддю в Україні, зокрема, перешкоджаючи мобілізації.

Джерело фото: Вечірній Київ

Росіяни намагаються перешкодити процесу мобілізації в Україні, залучаючи молодь до своїх цілей, зокрема в Сумській області. Інформацію про це оприлюднила Сумська ОВА.

Відповідно до адміністрації області, ворог активно працює над тим, щоб спробувати перешкодити мобілізації в Україні, особливо в Сумській області.

«У регіоні, спецслужби рф через спеціальні Telegram-канали впливають на свідомість нашої молоді, яка виконує за винагороду відповідні завдання з дискредитації влади та зриву процесу мобілізації», - йдеться у повідомленні ОВА.

З цієї причини Рада оборони прийняла рішення щодо підготовки рекомендацій для освітніх закладів та батьків учнів і студентів стосовно запобігання можливій участі дітей у таких акціях, які організовуються ворожими спецслужбами.

Також Рада оборони закликала жителів Сумської області звернути увагу на інтернет-ресурси, які використовують їхні діти.

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