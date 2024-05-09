На Харківщині суд змусив школу привести до ладу укриття майже на 500 людей

Шкільне укриття не було готове приймати людей.

На Харківщині за рішенням суду укриття ліцею було приведене в належний технічний стан. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Йдеться про укриття ліцею в Люботині. Сховище розраховано на 475 осіб. Його площа складає 506,8 кв. метрів. Під час перевірки там виявили низку порушень, зокрема, щодо технічного стану.

У зв’язку з цим прокуратура звернулась до суду з позовом, про приведення його в належний стан. Суд його задовольнив.

На виконання судового рішення захисна споруда наразі приведена у готовність до використання. Тепер у сховищі є первинні засоби пожежогасіння й ліки, облаштовано додаткове освітлення.

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