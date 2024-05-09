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На Харьковщине суд заставил школу привести в порядок укрытие почти на 500 человек

09:14, 9 мая 2024
Школьное укрытие не было готово принимать людей.
На Харьковщине суд заставил школу привести в порядок укрытие почти на 500 человек
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В Харьковской области по решению суда укрытие лицея было приведено в надлежащее техническое состояние. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Речь идет об укрытии лицея в Люботине. Хранилище рассчитано на 475 человек. Его площадь составляет 506,8 кв. метров. Во время проверки там был обнаружен ряд нарушений, в частности, относительно технического состояния.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о приведении его в надлежащее состояние. Суд его удовлетворил.

Во исполнение судебного решения защитное сооружение приведено в готовность к использованию. Теперь в хранилище есть первичные средства пожаротушения и лекарства, обустроено дополнительное освещение.

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