Наркозависимого военнослужащего избили другие военные, после чего он сбежал: что решил суд

Очередная драма произошла на Запорожье, а беглый военнослужащий получил 5 лет лишения свободы.

Орджоникидзевский районный суд города Запорожья рассмотрел уголовное дело военнослужащего Национальной гвардии, оставившего место службы в условиях военного положения.

Как отмечено в материалах дела, военнослужащий по мобилизации Павел Г. 20 мая 2023 года приказом командира воинской части был зачислен на должность топогеодезиста отделения артиллерийской разведки гаубичного артиллерийского дивизиона одной из бригад Национальной гвардии, действующей на запорожском направлении.

Однако уже 22 мая Павел Г. был госпитализирован в запорожскую больницу скорой помощи с переломом пальца правой руки для прохождения стационарного лечения.

24 мая Павел Г. внезапно исчез из лечебного учреждения, но в месте дислокации подразделения он также не появился.

В судебном заседании вину Павел Г. признал, вместе с тем он сообщил, что стал своего рода «жертвой обстоятельств».

С началом полномасштабного вторжения Павел Г., по его словам, занимавшийся предпринимательской деятельностью в Одессе, добровольно вступил в ряды Вооруженных Сил. Однако в мае 2023 года его перевели из ВСУ в Национальную гвардию.

В мае 2023 года у военнослужащего заболела мать, и он попросил командира предоставить ему отпуск, продемонстрировав командиру и соответствующую справку о состоянии здоровья матери. Впрочем, в предоставлении отпуска Павлу Г. командование отказало.

Павел Г. по этому поводу даже обратился на «горячую линию» по поводу проблем, возникающих у военных.

Затем у Павла Г. произошел конфликт с другими военнослужащими, которые во время потасовки сломали ему палец.

Как отметил Павел Г., поводом для конфликта стало то, что он находится на заместительной поддерживающей терапии и принимает метадон (препарат для лечения наркотической зависимости).

Из-за сломанного пальца военнослужащего доставили в травматологическое отделение запорожской больницы скорой медицинской помощи, где Павлу Г. сделали операцию.

Однако впоследствии прямо в больницу к Павлу Г., по его словам, приехали военнослужащие из его части, угрожавшие расправиться с ним.

Из-за такого положения вещей Павел Г. покинул больницу и поехал домой в Черкасскую область. Оттуда он позвонил своему непосредственному командиру и сообщил, что находится дома, а также рассказал, что стало причиной его бегства. Также Павел Г. попросил командира повлиять на других военнослужащих, чтобы они перестали травить его.

Кроме того, Павел Г. сообщил командиру, что ему нужно решить некоторые вопросы, связанные с предпринимательской деятельностью, в частности, решить судьбу арендуемого в городе Одесса помещения.

В июле Павел Г. был задержан на блокпосте в городе Одесса, куда он якобы приехал для решения вопросов предпринимательской деятельности. После задержания, Павла Г. под конвоем доставили в Запорожье. Как оказалось, Павел Г. стал фигурантом уголовного производства по ч. 5 ст. 407 (самовольное оставление воинской части или места службы, совершенные в условиях военного положения, наказание – лишение свободы на срок от 5 до 10 лет) Уголовного кодекса.

В сентябре прошлого года суд избрал Павлу Г. меру пресечения в виде содержания под стражей в Запорожском СИЗО, но за него внесли залог в размере 53,7 тыс. гривен.

Павел Г. также рассказал суду, что после бегства из больницы он пытался уволиться с военной службы, в частности, из-за болезни матери, однако отправленные им в воинскую часть документы, не были там рассмотрены.

Павел Г. сообщил суду, что его военную службу вряд ли можно считать образцовой, ведь несколько раз он был привлечен к административной ответственности за пребывание в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

При этом уже после принудительного возвращения в часть летом 2023 года у Павла Г. произошла передозировка метадоном, из-за чего он был доставлен в больницу.

Как сообщили суду свидетели – военнослужащие НГУ, пребывание Павла Г. в воинской части создавало им немало проблем, поскольку по приказу командира они должны были следить за Павлом Г., чтобы не допустить употребления им наркотических веществ. Кроме того, Павлу Г. нельзя было поручить серьезные задачи, поэтому фактически в служебных мероприятиях он не был задействован.

Кроме того, военнослужащие рассказали, что об избиении Павла Г. или об угрозах в его адрес им ничего не известно.

В свою очередь суд отметил, что хотя мать Павла Г. является пенсионеркой, а с 2022 года еще и инвалидом II группы, однако отсутствуют сведения о том, что она нуждается в обязательном уходе или постоянной помощи. К тому же до 2023 года Павел Г. не слишком беспокоился о судьбе матери и не пытался установить над ней опеку.

Также суд отметил, что ничем не подтверждается попытка Павла Г. якобы решить в Одессе вопрос предпринимательской деятельности. В Одессе он отдыхал вместе со знакомым, а задержали его на блокпосте, когда они вдвоем ехали в такси. К тому же о том, что Павел Г. самовольно покинул воинскую часть, полицейским прямо на блокпосте рассказал лично приятель Павла Г.

Также во время судебного процесса выяснились и некоторые «парадоксы» мобилизации. Например, согласно имеющимся данным, Павел Г. уже давно имел серьезные проблемы с употреблением различных наркотических препаратов и неоднократно проходил соответствующее лечение. Вместе с тем, состояние здоровья Павла Г. было признано удовлетворительным и, соответственно, он был признан годным к военной службе.

При этом согласно предоставленной воинской частью характеристике, Павел Г. хоть и в целом характеризовался неудовлетворительно, но вместе с тем в характеристике было указано, что Павел Г. по своим «нравственно-деловым качествам занимаемой должности соответствует».

В свою защиту Павел Г. также сообщил суду, что, учитывая, что в рядах ВСУ и НГУ он находится уже около двух лет, поэтому он просит суд назначить ему минимальное наказание.

В итоге, Орджоникидзевский райсуд города Запорожья 28 марта 2024 года признал Павла Г. виновным в самовольном оставлении места службы и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Автор: Вячеслав Хрипун

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