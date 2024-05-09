Засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска: разъяснение

При объявлении простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.

Южное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда объясняет, засчитывается ли период простоя в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска.

Отмечается, что статьей 34 Кодекса законов о труде Украины определено, что простой - это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами.

При объявлении простоя действие трудового договора с работниками продолжается, однако они не выполняют свои должностные обязанности.

Согласно пункту 7 части первой статьи 9 Закона Украины «Об отпусках» в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные отпуска (статьи 7 и 8 настоящего Закона), засчитываются: время фактической работы с вредными, тяжелыми условиями или с особым характером труда, если работник занят в этих условиях не менее половины продолжительности рабочего времени, установленной для работников данного производства, цеха, профессии или должности; время ежегодных основных и дополнительных отпусков за работу с вредными, тяжелыми условиями и за особый характер труда.

Следовательно, период простоя не засчитывается в стаж для предоставления ежегодного дополнительного отпуска: за работу с вредными и тяжелыми условиями (статья 7 Закона Украины "Об отпусках"), за особый характер труда (статья 8 Закона Украины "Об отпусках").

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