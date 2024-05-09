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Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки: роз’яснення

08:54, 9 травня 2024
Під час оголошення простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки.
Чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки: роз’яснення
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Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці пояснює, чи зараховується період простою до стажу для надання щорічної додаткової відпустки.

Зазначається, що статтею 34 Кодексу законів про працю України визначено, що простій - це зупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.

Під час оголошення простою дія трудового договору з працівниками продовжується, проте вони не виконують свої посадові обов’язки. 

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 9 Закону України «Про відпустки» до стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки (статті 7 та 8 цього Закону), зараховуються: час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для працівників даного виробництва, цеху, професії або посади; час щорічних основної та додаткової відпусток за роботу із шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці. 

Отже, період простою не зараховується до стажу для надання щорічної додаткової відпустки: за роботу із шкідливими і важкими умовами (стаття 7 Закону України «Про відпустки»), за особливий характер праці (стаття 8 Закону України «Про відпустки»). 

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