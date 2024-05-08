Володимир Зеленський вперше з 2022 року призначив суддів: список

На посади суддів призначено 113 суддів – це колишні судді-«п’ятирічки», учасники добору 2017 року та учасники попередніх доборів на посади суддів.

Президент Володимир Зеленський 8 травня 2024 року підписав низку указів про призначення 113 суддів на посади суддів місцевих судів.

Це перші укази про призначення на посади суддів з 2022 року. У 2022 році Президент видав один Указ (від 8 лютого 2022 року).

Укази видано щодо трьох категорій:

відносно суддів, у яких раніше сплив п’ятирічний термін повноважень і які пройшли кваліфікаційне оцінювання суддів вже за нового складу ВККС

щодо учасників добору на посади суддів 2017 року, які пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП

щодо групи кандидатів на посади суддів, подання яких у 2016 році були повернуті тодішньою Адміністрацією Президента у ВРП, а звідти – у ВККС. Зазначені кандидати також пройшли співбесіди з новими складами ВККС та ВРП.

Відповідно з указами Президента, на посади суддів призначено:

на посади суддів господарського суду Дніпропетровської області:

ПЕРОВУ Олену Володимирівну

СКРИННІКОВУ Наталю Сергіївну

на посаду судді Подільського районного суду міста Києва:

БЛАЩУКА Артема Миколайовича

на посаду судді господарського суду Закарпатської області:

МІРОШНИЧЕНКА Дмитра Євгеновича

А також:

судді Житомирського окружного адміністративного суду

МОСІЙЧУК Лілію Мар’янівну;

судді Запорізького окружного адміністративного суду

АЛЬОШИНУ Крістіну Юріївну;

судді Кіровоградського окружного адміністративного суду

САВОНЮКА Мирослава Ярославовича.

суддів господарського суду Закарпатської області

СИСИНА Сергія Васильовича,

ХУДЕНКА Андрія Антоновича;

судді господарського суду Запорізької області:

ПЕДОРИЧА Станіслава Івановича.

судді Нововолинського міського суду Волинської області

ГАЙВОРОНСЬКОГО Олександра Віталійовича;

судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська

ДРЕБОТ Ірину Ярославівну;

судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська

ІВАНИЦЬКУ Ірину Валеріївну;

судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

КОСТЕНКО Євгенію Костянтинівну;

суддів Броварського міськрайонного суду Київської області:

АНІКУШИНА Віталія Миколайовича

БРАЖНИК Наталію Миколаївну;

судді Васильківського міськрайонного суду Київської області

МАРТИНЦОВУ Ірину Олександрівну;

судді Южного міського суду Одеської області

МОСКАЛЕНКО Інну Олександрівну;

судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області

РУДАЛЄВУ Лесю Вікторівну;

судді Новосанжарського районного суду Полтавської області

ГРИНЬ Оксану Олександрівну;

судді Хорольського районного суду Полтавської області

ЛІДОВЕЦЬ Тетяну Миколаївну;

судді Дубровицького районного суду Рівненської області

ТАРАСЮКА Андрія Миколайовича;

суддів Київського районного суду міста Харкова:

ВІТЮКА Романа Васильовича,

КІНДЕРА В'ячеслава Анатолійовича;

судді Віньковецького районного суду Хмельницької області

МУСІЄНКО Мар'яну Богданівну;

судді Деснянського районного суду міста Києва

БАНАХ Олену Леонтіївну.

судді Покровського районного суду Дніпропетровської області

ЧОРНУ Олену Володимирівну;

судді Дзержинського міського суду Донецької області

ДОВЖЕНКО Ольгу Віталіївну;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області

ХОДЬКА Вадима Миколайовича;

судді Кодимського районного суду Одеської області

СЕРДЮКА Богдана Сергійовича;

судді Валківського районного суду Харківської області

ЛОГВІНОВА Андрія Олександровича.

Призначити БІДЮК Світлану Віталіївну на посаду судді господарського суду Волинської області.

судді Волинського окружного адміністративного суду

СТЕЦИКА Назара Васильовича;

судді Житомирського окружного адміністративного суду

ЛЕМІЩАКА Дмитра Михайловича;

судді Львівського окружного адміністративного суду

КОНДРАТЮК Юлію Степанівну;

судді Рівненського окружного адміністративного суду

МАКСИМЧУКА Олександра Олексійовича;

судді Харківського окружного адміністративного суду

ШИРАНТ Аллу Анатоліївну;

судді Чернігівського окружного адміністративного суду

ЛУКАШОВУ Олену Борисівну.

судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області

АНДРУСІВ Людмилу Михайлівну;

судді Тисьменицького районного суду Івано-Франківської області

КУЗЬМЕНКА Сергія Віталійовича;

суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області:

МОСКАЛИК Вікторію Валеріївну,

ШИНКАРЕНКО Ірину Петрівну;

судді Приморського районного суду міста Одеси

ЧОРНУХУ Юлію Вікторівну;

судді Московського районного суду міста Харкова

ЗАМІКУЛУ Бориса Сергійовича;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова

МАРКОСЯН Марину Володимирівну;

судді Красилівського районного суду Хмельницької області

ВАСІЛЬЄВА Сергія Володимировича;

судді Деснянського районного суду міста Києва

КОВАЛЕНКО Інну Ігорівну;

суддів Солом'янського районного суду міста Києва:

КРАВЧЕНКО Ярославу Володимирівну,

МАЙСТРЕНКА Олександра Миколайовича.

ШЕВЧУК Ольгу Іванівну - на посаду судді господарського суду Хмельницької області.

судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду

СЛАСТЬОН Анну Олегівну;

судді Харківського окружного адміністративного суду

ПАСЕЧНІК Ольгу Володимирівну.

судді Арбузинського районного суду Миколаївської області

ДОГАРЄВУ Ірину Олегівну;

судді Казанківського районного суду Миколаївської області

ТОМАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича;

судді Арцизького районного суду Одеської області

ЧЕРЕВАТУ Вероніку Іванівну.

судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська

ЯРОЩУК Оксану Володимирівну;

судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська

ДОРОШЕНКО Ганну Володимирівну;

судді Заводського районного суду міста Запоріжжя

БЛАЖКО Уляну Віталіївну;

судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя

ЗАВГОРОДНЬОГО Євгена Вікторовича;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області

ОЗАДОВСЬКОГО Руслана Юрійовича;

судді Згурівського районного суду Київської області

СОЛДАТОВУ Тетяну Миколаївну;

судді Ржищевського міського суду Київської області

ПАВЛЕНКА Романа Миколайовича;

судді Рокитнянського районного суду Київської області

АНТИПЕНКА Віктора Павловича;

судді Бродівського районного суду Львівської області

ВОЙТЮК Тетяну Леонідівну;

судді Новоодеського районного суду Миколаївської області

КІЧУЛУ Василя Михайловича;

судді Диканського районного суду Полтавської області

ЧУБ Ксенію Володимирівну;

суддів Лубенського міськрайонного суду Полтавської області:

ГУМЕНЮК Галину Михайлівну,

ПИЛИПЧУКА Миколу Миколайовича;

судді Лановецького районного суду Тернопільської області

НАУМЧУКА Вячеслава Адамовича;

судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області

ЯКІМЦЯ Тараса Ігоровича;

судді Люботинського міського суду Харківської області

СУХОРУКОВА Івана Миколайовича;

судді Херсонського міського суду Херсонської області

АРЧАКОВА Дмитра Валерійовича;

судді Городнянського районного суду Чернігівської області

БОЙКО Аллу Олександрівну.

судді господарського суду Рівненської області

СЕЛІВОНА Анатолія Олександровича;

судді господарського суду Харківської області

МУЖИЧУК Юлію Юріївну.

судді Дзержинського міського суду Донецької області

КАЧАЛЕНКО Ганну Василівну;

судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області

ДАНИЛІВ Софію Вікторівну;

судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя

КРУГЛІКОВУ Аллу Вікторівну;

судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області

АВРАМЕНКА Олександра Володимировича;

судді Кремінського районного суду Луганської області

ТЕСЛЕНКО Ірину Олександрівну;

судді Полтавського районного суду Полтавської області

ЦИБІЗОВУ Стеллу Анатоліївну.

судді Краматорського міського суду Донецької області

ВОЙТУХА Олександра Михайловича;

судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області

СОЛОВЙОВУ Ольгу Олександрівну;

судді Києво-Святошинського районного суду Київської області

ПАТІЄВИЧА Андрія Борисовича;

судді Октябрського районного суду міста Полтави

МИХАЙЛОВУ Ілону Миколаївну;

судді Монастирищенського районного суду Черкаської області

БАРСЬКУ Тетяну Миколаївну;

судді Оболонського районного суду міста Києва

ПРИМАК-БЕРЕЗОВСЬКУ Ольгу Степанівну.

судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області

КОШЛЮ Андрія Олександровича;

судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області

МАРТИНЕНКО Валерію Сергіївну;

судді Устинівського районного суду Кіровоградської області

АТАМАНОВУ Світлану Юріївну;

судді Міловського районного суду Луганської області

ГУЦОЛА Максима Павловича;

судді Комінтернівського районного суду Одеської області

ЛИТВИНЮК Аксенію Володимирівну.

судді Калинівського районного суду Вінницької області

КАРНАУХА Назара Петровича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області

МАЗУРА Дмитра Григоровича;

судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області

КРАСНОКУТСЬКОГО Сергія Олександровича.

судді Старобільського районного суду Луганської області

ФОРОЩУК Світлану Анатоліївну;

судді Рівненського міського суду Рівненської області

ГОРДІЙЧУК Наталію Олексіївну.

судді Дзержинського міського суду Донецької області

КАЧАЛЕНКА Євгена Володимировича;

суддів Лугинського районного суду Житомирської області:

ДАНЧУКА Віталія Валерійовича,

СВИНЧЕНКО Галину Дмитрівну.

судді Лисичанського міського суду Луганської області

КРАСНОКУТСЬКУ Наталію Сергіївну;

судді Сихівського районного суду міста Львова

ЖИЛУ Володимира Сергійовича.

судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

ДУДІКОВА Андрія Володимировича;

судді Розівського районного суду Запорізької області

ЗАВІНОВСЬКУ Аллу Павлівну.

судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська

ВАСИЛЕНКО Віталіну Анатоліївну;

судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області

ВОЛОЩУК Олену Олександрівну;

суддів Харківського районного суду Харківської області

БОНДАРЕНКА Ігоря Едуардовича,

ОМЕЛЬНИК Марину Миколаївну;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова

ЗАВАРЗУ Тетяну Володимирівну;

судді Ленінського районного суду міста Харкова

БАЛАБАЯ Семена Сергійовича;

судді Московського районного суду міста Харкова

БРОНИЦЬКУ Маріанну Володимирівну;

судді Фрунзенського районного суду міста Харкова

ФЕЛЕНКО Юлію Валеріївну;

судді Херсонського міського суду Херсонської області

КУШНІР Ганну Вікторівну;

судді Городоцького районного суду Хмельницької області

РИБАЧУК Олену Григорівну.

Нагадаємо, що у квітні новий заступник Офісу Президента Ірина Мудра пообіцяла вирішити питання з виданням указів щодо призначення на посади суддів як суддів, так і кандидатів на посади суддів, які пройшли оцінювання новим складом ВККС, а також співбесіди з новими складами ВККС та ВРП.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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