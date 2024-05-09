На Хмельниччині комунальне підприємство відшкодує державі 1,2 млн грн через рубку дерев

Підприємство безпідставно включило до рубки дерева у межах земельних ділянок, що не перебувають у їхньому постійному користуванні.

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На Хмельниччині прокуратура домоглася у судовому порядку стягнення з комунального підприємства шкоди, завданої довкіллю внаслідок незаконної порубки лісу. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Як встановило слідство, підприємство Теофіпольської селищної ради безпідставно включило до рубки дерева у межах земельних ділянок, що не перебувають у їхньому постійному користуванні.

З жовтня по листопад 2022 року та у січні 2023 року здійснено незаконну порубку 156 дерев різних порід. Загальна сума завданої шкоди склала понад 1,2 млн грн.

Для її відшкодування прокурори звернулись до суду.

Наразі Господарський суд Хмельницької області задовольнив позовні вимоги та зобов’язав відповідача відшкодувати завдані збитки.

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