В Хмельницкой области коммунальное предприятие возместит государству 1,2 млн грн из-за рубки деревьев

Предприятие безосновательно включило в рубку деревья в пределах земельных участков, которые не находятся в их постоянном использовании.

В Хмельницкой области прокуратура добилась в судебном порядке взыскания с коммунального предприятия ущерба, причиненного окружающей среде в результате незаконной порубки леса. Об этом сообщает областная прокуратура.

Как установило следствие, предприятие Теофипольского сельсовета безосновательно включило в рубку деревья в пределах земельных участков, не находящихся в их постоянном пользовании.

С октября по ноябрь 2022 и в январе 2023 совершена незаконная порубка 156 деревьев разных пород. Общая сумма причиненного ущерба составила более 1,2 млн грн.

Для ее возмещения прокуроры обратились в суд.

Хозяйственный суд Хмельницкой области удовлетворил исковые требования и обязал ответчика возместить нанесенный ущерб.

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