Владимир Зеленский впервые с 2022 года назначил судей: список

Президент Владимир Зеленский 8 мая 2024 года подписал ряд указов о назначении 113 судей на должности судей местных судов.
Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года. В 2022 г. Президент издал один Указ (от 8 февраля 2022 г.).
Указы изданы относительно трех категорий:
относительно судей, у которых ранее истек пятилетний срок полномочий и прошедших квалификационное оценивание судей уже при новом составе ВККС
относительно участников отбора на должности судей 2017 года, которые прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВСП
относительно группы кандидатов на должности судей, представления которых в 2016 году были возвращены тогдашней Администрацией Президента в ВСП, а оттуда – в ВККС. Указанные кандидаты также прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВСП.
Согласно указам Президента, на должности судей назначены:
на посади суддів господарського суду Дніпропетровської області:
ПЕРОВУ Олену Володимирівну
СКРИННІКОВУ Наталю Сергіївну
на посаду судді Подільського районного суду міста Києва:
БЛАЩУКА Артема Миколайовича
на посаду судді господарського суду Закарпатської області:
МІРОШНИЧЕНКА Дмитра Євгеновича
А також:
судді Житомирського окружного адміністративного суду
МОСІЙЧУК Лілію Мар’янівну;
судді Запорізького окружного адміністративного суду
АЛЬОШИНУ Крістіну Юріївну;
судді Кіровоградського окружного адміністративного суду
САВОНЮКА Мирослава Ярославовича.
суддів господарського суду Закарпатської області
СИСИНА Сергія Васильовича,
ХУДЕНКА Андрія Антоновича;
судді господарського суду Запорізької області:
ПЕДОРИЧА Станіслава Івановича.
судді Нововолинського міського суду Волинської області
ГАЙВОРОНСЬКОГО Олександра Віталійовича;
судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська
ДРЕБОТ Ірину Ярославівну;
судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська
ІВАНИЦЬКУ Ірину Валеріївну;
судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
КОСТЕНКО Євгенію Костянтинівну;
суддів Броварського міськрайонного суду Київської області:
АНІКУШИНА Віталія Миколайовича,
БРАЖНИК Наталію Миколаївну;
судді Васильківського міськрайонного суду Київської області
МАРТИНЦОВУ Ірину Олександрівну;
судді Южного міського суду Одеської області
МОСКАЛЕНКО Інну Олександрівну;
судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області
РУДАЛЄВУ Лесю Вікторівну;
судді Новосанжарського районного суду Полтавської області
ГРИНЬ Оксану Олександрівну;
судді Хорольського районного суду Полтавської області
ЛІДОВЕЦЬ Тетяну Миколаївну;
судді Дубровицького районного суду Рівненської області
ТАРАСЮКА Андрія Миколайовича;
суддів Київського районного суду міста Харкова:
ВІТЮКА Романа Васильовича,
КІНДЕРА В'ячеслава Анатолійовича;
судді Віньковецького районного суду Хмельницької області
МУСІЄНКО Мар'яну Богданівну;
судді Деснянського районного суду міста Києва
БАНАХ Олену Леонтіївну.
судді Покровського районного суду Дніпропетровської області
ЧОРНУ Олену Володимирівну;
судді Дзержинського міського суду Донецької області
ДОВЖЕНКО Ольгу Віталіївну;
судді Куйбишевського районного суду Запорізької області
ХОДЬКА Вадима Миколайовича;
судді Кодимського районного суду Одеської області
СЕРДЮКА Богдана Сергійовича;
судді Валківського районного суду Харківської області
ЛОГВІНОВА Андрія Олександровича.
Призначити БІДЮК Світлану Віталіївну на посаду судді господарського суду Волинської області.
судді Волинського окружного адміністративного суду
СТЕЦИКА Назара Васильовича;
судді Житомирського окружного адміністративного суду
ЛЕМІЩАКА Дмитра Михайловича;
судді Львівського окружного адміністративного суду
КОНДРАТЮК Юлію Степанівну;
судді Рівненського окружного адміністративного суду
МАКСИМЧУКА Олександра Олексійовича;
судді Харківського окружного адміністративного суду
ШИРАНТ Аллу Анатоліївну;
судді Чернігівського окружного адміністративного суду
ЛУКАШОВУ Олену Борисівну.
судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області
АНДРУСІВ Людмилу Михайлівну;
судді Тисьменицького районного суду Івано-Франківської області
КУЗЬМЕНКА Сергія Віталійовича;
суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області:
МОСКАЛИК Вікторію Валеріївну,
ШИНКАРЕНКО Ірину Петрівну;
судді Приморського районного суду міста Одеси
ЧОРНУХУ Юлію Вікторівну;
судді Московського районного суду міста Харкова
ЗАМІКУЛУ Бориса Сергійовича;
судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова
МАРКОСЯН Марину Володимирівну;
судді Красилівського районного суду Хмельницької області
ВАСІЛЬЄВА Сергія Володимировича;
судді Деснянського районного суду міста Києва
КОВАЛЕНКО Інну Ігорівну;
суддів Солом'янського районного суду міста Києва:
КРАВЧЕНКО Ярославу Володимирівну,
МАЙСТРЕНКА Олександра Миколайовича.
ШЕВЧУК Ольгу Іванівну - на посаду судді господарського суду Хмельницької області.
судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду
СЛАСТЬОН Анну Олегівну;
судді Харківського окружного адміністративного суду
ПАСЕЧНІК Ольгу Володимирівну.
судді Арбузинського районного суду Миколаївської області
ДОГАРЄВУ Ірину Олегівну;
судді Казанківського районного суду Миколаївської області
ТОМАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича;
судді Арцизького районного суду Одеської області
ЧЕРЕВАТУ Вероніку Іванівну.
судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська
ЯРОЩУК Оксану Володимирівну;
судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська
ДОРОШЕНКО Ганну Володимирівну;
судді Заводського районного суду міста Запоріжжя
БЛАЖКО Уляну Віталіївну;
судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя
ЗАВГОРОДНЬОГО Євгена Вікторовича;
судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
ОЗАДОВСЬКОГО Руслана Юрійовича;
судді Згурівського районного суду Київської області
СОЛДАТОВУ Тетяну Миколаївну;
судді Ржищевського міського суду Київської області
ПАВЛЕНКА Романа Миколайовича;
судді Рокитнянського районного суду Київської області
АНТИПЕНКА Віктора Павловича;
судді Бродівського районного суду Львівської області
ВОЙТЮК Тетяну Леонідівну;
судді Новоодеського районного суду Миколаївської області
КІЧУЛУ Василя Михайловича;
судді Диканського районного суду Полтавської області
ЧУБ Ксенію Володимирівну;
суддів Лубенського міськрайонного суду Полтавської області:
ГУМЕНЮК Галину Михайлівну,
ПИЛИПЧУКА Миколу Миколайовича;
судді Лановецького районного суду Тернопільської області
НАУМЧУКА Вячеслава Адамовича;
судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області
ЯКІМЦЯ Тараса Ігоровича;
судді Люботинського міського суду Харківської області
СУХОРУКОВА Івана Миколайовича;
судді Херсонського міського суду Херсонської області
АРЧАКОВА Дмитра Валерійовича;
судді Городнянського районного суду Чернігівської області
БОЙКО Аллу Олександрівну.
судді господарського суду Рівненської області
СЕЛІВОНА Анатолія Олександровича;
судді господарського суду Харківської області
МУЖИЧУК Юлію Юріївну.
судді Дзержинського міського суду Донецької області
КАЧАЛЕНКО Ганну Василівну;
судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області
ДАНИЛІВ Софію Вікторівну;
судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя
КРУГЛІКОВУ Аллу Вікторівну;
судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
АВРАМЕНКА Олександра Володимировича;
судді Кремінського районного суду Луганської області
ТЕСЛЕНКО Ірину Олександрівну;
судді Полтавського районного суду Полтавської області
ЦИБІЗОВУ Стеллу Анатоліївну.
судді Краматорського міського суду Донецької області
ВОЙТУХА Олександра Михайловича;
судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області
СОЛОВЙОВУ Ольгу Олександрівну;
судді Києво-Святошинського районного суду Київської області
ПАТІЄВИЧА Андрія Борисовича;
судді Октябрського районного суду міста Полтави
МИХАЙЛОВУ Ілону Миколаївну;
судді Монастирищенського районного суду Черкаської області
БАРСЬКУ Тетяну Миколаївну;
судді Оболонського районного суду міста Києва
ПРИМАК-БЕРЕЗОВСЬКУ Ольгу Степанівну.
судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області
КОШЛЮ Андрія Олександровича;
судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
МАРТИНЕНКО Валерію Сергіївну;
судді Устинівського районного суду Кіровоградської області
АТАМАНОВУ Світлану Юріївну;
судді Міловського районного суду Луганської області
ГУЦОЛА Максима Павловича;
судді Комінтернівського районного суду Одеської області
ЛИТВИНЮК Аксенію Володимирівну.
судді Калинівського районного суду Вінницької області
КАРНАУХА Назара Петровича;
судді Луцького міськрайонного суду Волинської області
МАЗУРА Дмитра Григоровича;
судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області
КРАСНОКУТСЬКОГО Сергія Олександровича.
судді Старобільського районного суду Луганської області
ФОРОЩУК Світлану Анатоліївну;
судді Рівненського міського суду Рівненської області
ГОРДІЙЧУК Наталію Олексіївну.
судді Дзержинського міського суду Донецької області
КАЧАЛЕНКА Євгена Володимировича;
суддів Лугинського районного суду Житомирської області:
ДАНЧУКА Віталія Валерійовича,
СВИНЧЕНКО Галину Дмитрівну.
судді Лисичанського міського суду Луганської області
КРАСНОКУТСЬКУ Наталію Сергіївну;
судді Сихівського районного суду міста Львова
ЖИЛУ Володимира Сергійовича.
судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
ДУДІКОВА Андрія Володимировича;
судді Розівського районного суду Запорізької області
ЗАВІНОВСЬКУ Аллу Павлівну.
судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська
ВАСИЛЕНКО Віталіну Анатоліївну;
судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області
ВОЛОЩУК Олену Олександрівну;
суддів Харківського районного суду Харківської області
БОНДАРЕНКА Ігоря Едуардовича,
ОМЕЛЬНИК Марину Миколаївну;
судді Дзержинського районного суду міста Харкова
ЗАВАРЗУ Тетяну Володимирівну;
судді Ленінського районного суду міста Харкова
БАЛАБАЯ Семена Сергійовича;
судді Московського районного суду міста Харкова
БРОНИЦЬКУ Маріанну Володимирівну;
судді Фрунзенського районного суду міста Харкова
ФЕЛЕНКО Юлію Валеріївну;
судді Херсонського міського суду Херсонської області
КУШНІР Ганну Вікторівну;
судді Городоцького районного суду Хмельницької області
РИБАЧУК Олену Григорівну.
Напомним, что в апреле новый заместитель Офиса Президента Ирина Мудрая пообещала решить вопрос с изданием указов о назначении на должности судей как судей, так и кандидатов на должности судей, прошедших оценивание новым составом ВККС, а также собеседования с новыми составами ВККС и ВСП.
Автор: Вячеслав Хрипун
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