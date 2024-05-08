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Владимир Зеленский впервые с 2022 года назначил судей: список

21:00, 8 мая 2024
На должности судей назначено 113 судей – бывшие судьи-«пятилетки», участники отбора 2017 года и участники более ранних отборов на должности судей.
Владимир Зеленский впервые с 2022 года назначил судей: список
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Президент Владимир Зеленский 8 мая 2024 года подписал ряд указов о назначении 113 судей на должности судей местных судов.

Это первые указы о назначении на должности судей с 2022 года. В 2022 г. Президент издал один Указ (от 8 февраля 2022 г.).

Указы изданы относительно трех категорий:

относительно судей, у которых ранее истек пятилетний срок полномочий и прошедших квалификационное оценивание судей уже при новом составе ВККС

относительно участников отбора на должности судей 2017 года, которые прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВСП

относительно группы кандидатов на должности судей, представления которых в 2016 году были возвращены тогдашней Администрацией Президента в ВСП, а оттуда – в ВККС. Указанные кандидаты также прошли собеседования с новыми составами ВККС и ВСП.

Согласно указам Президента, на должности судей назначены:

на посади суддів господарського суду Дніпропетровської області:

ПЕРОВУ Олену Володимирівну

СКРИННІКОВУ Наталю Сергіївну

на посаду судді Подільського районного суду міста Києва:

БЛАЩУКА Артема Миколайовича

на посаду судді господарського суду Закарпатської області:

МІРОШНИЧЕНКА Дмитра Євгеновича

А також:

судді Житомирського окружного адміністративного суду
МОСІЙЧУК Лілію Мар’янівну;

судді Запорізького окружного адміністративного суду
АЛЬОШИНУ Крістіну Юріївну;

судді Кіровоградського окружного адміністративного суду
САВОНЮКА Мирослава Ярославовича.

суддів господарського суду Закарпатської області

СИСИНА Сергія Васильовича,

ХУДЕНКА Андрія Антоновича;

судді господарського суду Запорізької області:

ПЕДОРИЧА Станіслава Івановича.

судді Нововолинського міського суду Волинської області
ГАЙВОРОНСЬКОГО Олександра Віталійовича;

судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська
ДРЕБОТ Ірину Ярославівну;

судді Кіровського районного суду міста Дніпропетровська
ІВАНИЦЬКУ Ірину Валеріївну;

судді Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області

КОСТЕНКО Євгенію Костянтинівну;

суддів Броварського міськрайонного суду Київської області:
АНІКУШИНА Віталія Миколайовича,

БРАЖНИК Наталію Миколаївну;

судді Васильківського міськрайонного суду Київської області
МАРТИНЦОВУ Ірину Олександрівну;

судді Южного міського суду Одеської області

МОСКАЛЕНКО Інну Олександрівну;

судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області
РУДАЛЄВУ Лесю Вікторівну;

судді Новосанжарського районного суду Полтавської області
ГРИНЬ Оксану Олександрівну;

судді Хорольського районного суду Полтавської області
ЛІДОВЕЦЬ Тетяну Миколаївну;

судді Дубровицького районного суду Рівненської області
ТАРАСЮКА Андрія Миколайовича;

суддів Київського районного суду міста Харкова:

ВІТЮКА Романа Васильовича,

КІНДЕРА В'ячеслава Анатолійовича;

судді Віньковецького районного суду Хмельницької області

МУСІЄНКО Мар'яну Богданівну;

судді Деснянського районного суду міста Києва

БАНАХ Олену Леонтіївну.

судді Покровського районного суду Дніпропетровської області
ЧОРНУ Олену Володимирівну;

судді Дзержинського міського суду Донецької області
ДОВЖЕНКО Ольгу Віталіївну;

судді Куйбишевського районного суду Запорізької області
ХОДЬКА Вадима Миколайовича;

судді Кодимського районного суду Одеської області
СЕРДЮКА Богдана Сергійовича;

судді Валківського районного суду Харківської області
ЛОГВІНОВА Андрія Олександровича.

Призначити БІДЮК Світлану Віталіївну на посаду судді господарського суду Волинської області.

судді Волинського окружного адміністративного суду
СТЕЦИКА Назара Васильовича;        

судді Житомирського окружного адміністративного суду
ЛЕМІЩАКА Дмитра Михайловича;

судді Львівського окружного адміністративного суду
КОНДРАТЮК Юлію Степанівну;

судді Рівненського окружного адміністративного суду
МАКСИМЧУКА Олександра Олексійовича;

судді Харківського окружного адміністративного суду
ШИРАНТ Аллу Анатоліївну;

судді Чернігівського окружного адміністративного суду
ЛУКАШОВУ Олену Борисівну.

судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області
АНДРУСІВ Людмилу Михайлівну;

судді Тисьменицького районного суду Івано-Франківської області
КУЗЬМЕНКА Сергія Віталійовича;

суддів Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області:
МОСКАЛИК Вікторію Валеріївну,

ШИНКАРЕНКО Ірину Петрівну;

судді Приморського районного суду міста Одеси
ЧОРНУХУ Юлію Вікторівну;

судді Московського районного суду міста Харкова
ЗАМІКУЛУ Бориса Сергійовича;

судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова
МАРКОСЯН Марину Володимирівну;

судді Красилівського районного суду Хмельницької області
ВАСІЛЬЄВА Сергія Володимировича;

судді Деснянського районного суду міста Києва
КОВАЛЕНКО Інну Ігорівну;

суддів Солом'янського районного суду міста Києва:
КРАВЧЕНКО Ярославу Володимирівну,

МАЙСТРЕНКА Олександра Миколайовича.

ШЕВЧУК Ольгу Іванівну - на посаду судді господарського суду Хмельницької області.

судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду
СЛАСТЬОН Анну Олегівну;

судді Харківського окружного адміністративного суду
ПАСЕЧНІК Ольгу Володимирівну.

судді Арбузинського районного суду Миколаївської області
ДОГАРЄВУ Ірину Олегівну;

судді Казанківського районного суду Миколаївської області
ТОМАШЕВСЬКОГО Олександра Олександровича;

судді Арцизького районного суду Одеської області
ЧЕРЕВАТУ Вероніку Іванівну.

судді Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська
ЯРОЩУК Оксану Володимирівну;

судді Ленінського районного суду міста Дніпропетровська
ДОРОШЕНКО Ганну Володимирівну;

судді Заводського районного суду міста Запоріжжя
БЛАЖКО Уляну Віталіївну;

судді Хортицького районного суду міста Запоріжжя

ЗАВГОРОДНЬОГО Євгена Вікторовича;

судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області
ОЗАДОВСЬКОГО Руслана Юрійовича;

судді Згурівського районного суду Київської області
СОЛДАТОВУ Тетяну Миколаївну;

судді Ржищевського міського суду Київської області
ПАВЛЕНКА Романа Миколайовича;

судді Рокитнянського районного суду Київської області
АНТИПЕНКА Віктора Павловича;

судді Бродівського районного суду Львівської області
ВОЙТЮК Тетяну Леонідівну;

судді Новоодеського районного суду Миколаївської області
КІЧУЛУ Василя Михайловича;

судді Диканського районного суду Полтавської області
ЧУБ Ксенію Володимирівну;

суддів Лубенського міськрайонного суду Полтавської області:
ГУМЕНЮК Галину Михайлівну,

ПИЛИПЧУКА Миколу Миколайовича;

судді Лановецького районного суду Тернопільської області
НАУМЧУКА Вячеслава Адамовича;

судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області
ЯКІМЦЯ Тараса Ігоровича;

судді Люботинського міського суду Харківської області
СУХОРУКОВА Івана Миколайовича;

судді Херсонського міського суду Херсонської області
АРЧАКОВА Дмитра Валерійовича;

судді Городнянського районного суду Чернігівської області
БОЙКО Аллу Олександрівну.

судді господарського суду Рівненської області
СЕЛІВОНА Анатолія Олександровича;

судді господарського суду Харківської області
МУЖИЧУК Юлію Юріївну.

судді Дзержинського міського суду Донецької області
КАЧАЛЕНКО Ганну Василівну;

судді Красноармійського міськрайонного суду Донецької області
ДАНИЛІВ Софію Вікторівну;

судді Комунарського районного суду міста Запоріжжя
КРУГЛІКОВУ Аллу Вікторівну;

судді Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області
АВРАМЕНКА Олександра Володимировича;

судді Кремінського районного суду Луганської області
ТЕСЛЕНКО Ірину Олександрівну;

судді Полтавського районного суду Полтавської області
ЦИБІЗОВУ Стеллу Анатоліївну.

судді Краматорського міського суду Донецької області
ВОЙТУХА Олександра Михайловича;

судді Слов'янського міськрайонного суду Донецької області
СОЛОВЙОВУ Ольгу Олександрівну;

судді Києво-Святошинського районного суду Київської області
ПАТІЄВИЧА Андрія Борисовича;

судді Октябрського районного суду міста Полтави
МИХАЙЛОВУ Ілону Миколаївну;

судді Монастирищенського районного суду Черкаської області
БАРСЬКУ Тетяну Миколаївну;

судді Оболонського районного суду міста Києва
ПРИМАК-БЕРЕЗОВСЬКУ Ольгу Степанівну.

судді Добропільського міськрайонного суду Донецької області
КОШЛЮ Андрія Олександровича;

судді Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
МАРТИНЕНКО Валерію Сергіївну;

судді Устинівського районного суду Кіровоградської області
АТАМАНОВУ Світлану Юріївну;

судді Міловського районного суду Луганської області
ГУЦОЛА Максима Павловича;

судді Комінтернівського районного суду Одеської області
ЛИТВИНЮК Аксенію Володимирівну.

судді Калинівського районного суду Вінницької області
КАРНАУХА Назара Петровича;

судді Луцького міськрайонного суду Волинської області
МАЗУРА Дмитра Григоровича;

судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області
КРАСНОКУТСЬКОГО Сергія Олександровича.

судді Старобільського районного суду Луганської області
ФОРОЩУК Світлану Анатоліївну;

судді Рівненського міського суду Рівненської області
ГОРДІЙЧУК Наталію Олексіївну.

судді Дзержинського міського суду Донецької області

КАЧАЛЕНКА Євгена Володимировича;

суддів Лугинського районного суду Житомирської області:

ДАНЧУКА Віталія Валерійовича,

СВИНЧЕНКО Галину Дмитрівну.

судді Лисичанського міського суду Луганської області
КРАСНОКУТСЬКУ Наталію Сергіївну;

судді Сихівського районного суду міста Львова
ЖИЛУ Володимира Сергійовича.

судді Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області
ДУДІКОВА Андрія Володимировича;

судді Розівського районного суду Запорізької області
ЗАВІНОВСЬКУ Аллу Павлівну.

судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська
ВАСИЛЕНКО Віталіну Анатоліївну;

судді Южноукраїнського міського суду Миколаївської області
ВОЛОЩУК Олену Олександрівну;

суддів Харківського районного суду Харківської області
БОНДАРЕНКА Ігоря Едуардовича,

ОМЕЛЬНИК Марину Миколаївну;

судді Дзержинського районного суду міста Харкова
ЗАВАРЗУ Тетяну Володимирівну;

судді Ленінського районного суду міста Харкова
БАЛАБАЯ Семена Сергійовича;

судді Московського районного суду міста Харкова
БРОНИЦЬКУ Маріанну Володимирівну;

судді Фрунзенського районного суду міста Харкова
ФЕЛЕНКО Юлію Валеріївну;

судді Херсонського міського суду Херсонської області
КУШНІР Ганну Вікторівну;

судді Городоцького районного суду Хмельницької області
РИБАЧУК Олену Григорівну.

Напомним, что в апреле новый заместитель Офиса Президента Ирина Мудрая пообещала решить вопрос с изданием указов о назначении на должности судей как судей, так и кандидатов на должности судей, прошедших оценивание новым составом ВККС, а также собеседования с новыми составами ВККС и ВСП.

Автор: Вячеслав Хрипун

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