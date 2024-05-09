россия пытается сорвать мобилизацию на Сумщине через молодежь в Telegram-каналах

россия пытается манипулировать молодежью в Украине, в частности, препятствуя мобилизации.

Источник фото: Вечерний Киев

Россияне пытаются помешать процессу мобилизации в Украине, привлекая молодежь к своим целям, в частности в Сумской области. Информацию об этом обнародовала Сумская ОВА.

Согласно администрации области, враг активно работает над тем, чтобы попытаться помешать мобилизации в Украине, особенно в Сумской области.

"В регионе, спецслужбы рф через специальные Telegram-каналы влияют на сознание нашей молодежи, которая выполняет за вознаграждение соответствующие задачи по дискредитации власти и срыва процесса мобилизации", - говорится в сообщении ОВА.

По этой причине Совет обороны принял решение о подготовке рекомендаций для образовательных учреждений и родителей учащихся и студентов по предотвращению возможного участия детей в таких акциях, которые организуются вражескими спецслужбами.

Также Совет обороны призвал жителей Сумской области обратить внимание на интернет-ресурсы, которые используют их дети.

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