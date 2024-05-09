Олександра Кубракова звільнено з посади міністра інфраструктури

Парламент звільнив Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Верховна Рада 9 травня проголосувала за відставку Олександра Кубракова з посади віцепрем'єра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

"За" відставку Кубракова проголосували 272 нардепи.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Давид Арахамія вніс проект постанови про звільнення Олександра Кубракова.

Зазначимо, що фракція «Слуги народу» підтримала пропозицію нардепа Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Як зазначив народний депутат Олександр Качура, при такому варіанті спочатку необхідно звільнити Олександра Кубракова.

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