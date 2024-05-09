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Чи можна звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану

21:16, 9 травня 2024
Власник чи уповноважений ним орган має право звільнити такого працівника.
Чи можна звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану
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Північно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, чи можливо звільнити працівника, який відмовився працювати у зв’язку зі зміною істотних умов праці в період воєнного стану.

Так, відповідно до ст. 3 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» у період дії воєнного стану повідомлення працівника про зміну істотних умов праці та зміну умов оплати праці, передбачених ч. 3 ст. 32 КЗпП, здійснюється не пізніш як до запровадження таких умов. Якщо працівник відмовився працювати в нових умовах та повідомив про це роботодавця письмово, роботодавець має право розірвати з ним трудовий договір на підставі п. 6 ст. 36 КЗпП. Тобто власник чи уповноважений ним орган має право звільнити працівника, який відмовляється з будь яких причин продовжувати виконувати роботу в нових умовах. Законодавство не передбачає необхідності вжиття заходів щодо працевлаштування працівників у таких випадках.

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