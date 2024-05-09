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Давид Арахамія вніс проект постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади Міністра інфраструктури

09:21, 9 травня 2024
Верховна Рада 9 травня розгляне звільнення Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури.
Давид Арахамія вніс проект постанови про звільнення Олександра Кубракова з посади Міністра інфраструктури
Джерело фото: ТСН
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Як раніше писала «Судовов-юридична газета», фракція «Слуги народу» підтримала пропозицію нардепа Віталія Безгіна розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство інфраструктури та Міністерство регіональної політики. Як зазначив народний депутат Олександр Качура, при такому варіанті спочатку необхідно звільнити міністра Олександра Кубракова.

9 травня у Верховній Раді зареєстрували проект постанови про звільнення Олександра Курбакова з посади Міністра інфраструктури.

У пояснювальній записці майбутнє звільнення Олександра Кубракова з посади віце-прем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України обгрунтуване «провалом регіональної політики, яка входить у зону відповідальності посадовця».

Ініціаторами законопроекту стали Давид Арахамія, Віталій Безгін, В’ячеслав Медяник, Олександр Алексійчук та Дмитро Микиша.

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