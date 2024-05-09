Давид Арахамия внес проект постановления об увольнении Александра Кубракова с должности Министра инфраструктуры

Верховная Рада 9 мая рассмотрит увольнение Александра Кубракова с должности министра инфраструктуры.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», фракция «Слуги народа» поддержала предложение нардепа Виталия Безгина разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Как отметил народный депутат Александр Качура, при таком варианте сначала необходимо уволить министра Александра Кубракова.

9 мая в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Александра Курбакова с должности Министра инфраструктуры.

В пояснительной записке предстоящее увольнение Александра Кубракова с должности вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины обосновано провалом региональной политики, которая входит в зону ответственности чиновника.

Инициаторами законопроекта стали Давид Арахамия, Виталий Безгин, Вячеслав Медяник, Александр Алексийчук и Дмитрий Микиша.

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