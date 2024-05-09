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Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва задля обговорення відбудови країни

10:50, 9 травня 2024
Міністр Німеччини приїхала до Києва в межах підготовки до масштабної конференції з реконструкції.
Міністр розвитку Німеччини прибула до Києва задля обговорення відбудови країни
Джерело фото: Tagesschau
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Міністр розвитку Німеччини Свенья Шульце приїхала з неанонсованим візитом до Києва. Візит в межах підготовки до масштабної конференції з реконструкції, запланованої у Берліні на 11-12 червня. Про це повідомило видання Tagesschau.

Підготовка до зустрічі на високому рівні залучає увагу до питань відновлення, зокрема у сфері інфраструктури. Очікується, що на конференції зберуться представники близько 1500 учасників, включаючи глав держав і урядів.

Під час візиту до Києва, за даними видання, Шульце проводитиме переговори щодо розширення української електромережі за допомогою Німеччини та навчання кваліфікованих робітників.

«Люди тут щодня відбудовують свою країну, вони не здаються. Тому дуже важливо, щоб була не лише підтримка зброєю, але й підтримка цивільної відбудови», - підкреслила Шульце.

Крім цього, міністр також приєднується до участі у «Саміті міст і регіонів», що відбудеться у Києві.

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