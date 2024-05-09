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Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн

12:27, 9 мая 2024
Предприятия, не выполняющие требования ТЦК, смогут получить штраф до 59,5 тысячи грн.
Штрафы для бизнеса за игнорирование распоряжений ТЦК подняли до 59,5 тысяч грн
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Штрафы для бизнеса за игнорирование законодательства о мобилизации подняли до 59,5 тысяч гривен. Соответствующие изменения 9 мая приняла в целом Верховная Рада (законопроект №10379).

Так, в статье 210-1 КУоАП штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации после изменений будет составлять для граждан от 17 тыс. грн до 25,5 тысяч грн, а для должностных лиц органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и общественных объединений – от 34 тысяч до 59,5 тысяч грн.

До изменений штрафы для предпринимателей составляли от 5100 до 8500 грн.

Как свидетельствует судебная практика, сейчас ТЦК привлекает руководителей предприятий к ответственности и налагает штрафы по статье 210-1 КУоАП, например, за то, что при принятии на работу военнообязанных граждан, имеющих соответствующее образование, они не просят у лица военно-учетный документ.

В комплексе с нормами о том, что в Реестр военнообязанных «Оберег» вносятся данные из реестра Государственной налоговой службы, это позволит быстро идентифицировать большое количество нарушителей и пополнить бюджет.

Напомним, что закон об усилении мобилизации, который вступит в силу 18 мая, предусматривает, что Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации на особый период определит Кабмин, и в нем будет отдельно установлен механизм реализации полномочий и взаимодействие между местными властями, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от подчинения и формы собственности, органами военного управления, полицией и должностными лицами ТЦК по организации проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период.

Также новый закон предусматривает урегулирование вопроса военно-транспортного долга для предприятий.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», принятый 9 мая закон 10379 предусматривает введение заочных штрафов.

Автор: Наталья Мамченко

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