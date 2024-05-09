Печерский районный суд Киева сообщил о наличии 10 вакантных должностей

Печерский районный суд Киева сообщил об имеющихся 10 вакантных должностях секретарей судебных заседаний.
Требования к кандидатам:
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Освіта
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Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра/молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність»
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Досвід
роботи
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Не потребує
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Володіння
державною
мовою
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вільне володіння (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) ОБОВ'ЯЗКОВА)
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Умови
оплати праці
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1. Посадовий оклад 9880 грн.
2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 №15.
3. Надбавка, премії та доплати відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.
Основні посадові обов’язки:
У суді звертають увагу, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» №2259-IX від 12.05.2022 року, для призначення на посади державної служби у період дії правового режиму воєнного стану проходити конкурсний відбір не потрібно.
Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]
Документи приймаються до 31 травня 2024 року включно.
За додатковою інформацією звертатись за номером телефону: (044) 299-75-67.
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