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Не путину решать, как Запад будет помогать Украине, – глава МИД Литвы

14:23, 9 мая 2024
Литва предупреждает, что обучение военных в Украине может быть сигналом для Путина.
Не путину решать, как Запад будет помогать Украине, – глава МИД Литвы
Источник фото: radiosvoboda
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Отправка иностранных войск в Украину могла бы стать важным сигналом для российского диктатора Владимира Путина, подчеркивая, что решение о помощи Киеву не зависит от него. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, сообщает The Guardian.

"Наши войска обучали украинцев в Украине еще до войны, и мы делали это в течение многих лет. Поэтому возвращение к этой традиции может быть вполне осуществимым. Это может стать первым шагом в рамках инициативы президента Макрона", - заявил он.

Министр отметил, что предложение проводить обучение украинских военных на их собственной территории является более практичным, чем обучение в странах-членах НАТО. "Вам не нужно перевозить их по всему миру. У вас есть все, что им нужно, прямо здесь. Может оказаться, что инструкторы, размещенные в рамках коалиции для обучения украинцев в Украине, могут быть защищены средствами ПВО, а это, в свою очередь, подразумевает, что часть украинского неба могут защитить средства ПВО", - подчеркнул Ландсбергис.

Он также отметил, что этот шаг может послужить сигналом для путина о том, что решение о помощи Украине определяется другими странами. Этот шаг "покажет Путину, что не ему решать, как мы будем помогать Украине. Вместо этого мы посмотрим, что нужно, и приспособимся к ситуации, потому что ситуация не становится лучше", - добавил он.

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