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«Земельный банк»: Парламент урегулировал распределение поступлений от аренды государственных земель

12:05, 9 мая 2024
Рада сделала еще один важный шаг для старта проекта «Земельный банк».
«Земельный банк»: Парламент урегулировал распределение поступлений от аренды государственных земель
Иллюстративное фото из открытых источников
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Верховная Рада приняла изменения в Бюджетный кодекс, регулирующие распределение 12% от нормативной денежной оценки земли, которые будут стартовой ценой на аукционах по передаче государственных сельскохозяйственных земель в аренду. Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Виталий Коваль.

По его словам, это еще один важный шаг для старта проекта «Земельный банк».

Теперь 90% таких поступлений будут идти в государственный бюджет, а 10% - в местные бюджеты.

Это позволит значительно увеличить доходы государственного бюджета благодаря прозрачному рынку аренды земли через Земельный банк.

Кроме того, новый порядок распределения сохранит поступление местных бюджетов на текущем уровне, а в перспективе увеличит доходы местных бюджетов благодаря выведению из тени арендных отношений.

«В условиях военного положения такие изменения усилят наши внутренние резервы. Это дополнительные средства в государственный бюджет, из которого финансируются Силы обороны Украины», – отметил Коваль.

«Команда ФГИ работает над тем, чтобы «Земельный банк» заработал как можно быстрее. Напомним, в первом пуле запланировано передать в аренду через онлайн-аукционы более 100 тыс. га с/х земель», — добавил он.

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