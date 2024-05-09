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«Земельний банк»: Парламент врегулював розподіл надходжень від оренди державних земель

12:05, 9 травня 2024
Рада зробила ще один важливий крок для старту проєкту «Земельний банк».
«Земельний банк»: Парламент врегулював розподіл надходжень від оренди державних земель
Ілюстративне фото з відкритих джерел
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Верховна Рада ухвалила зміни до Бюджетного кодексу, які регулюють розподіл 12% від нормативної грошової оцінки землі, що будуть стартовою ціною на аукціонах із передання державних сільськогосподарських земель в оренду. Про це повідомив керівник Фонду держмайна Віталій Коваль.

За його словами, це ще один важливий крок для старту проєкту «Земельний банк».

Відтепер 90% таких надходжень йтимуть до державного бюджету, а 10% – до місцевих бюджетів.

Це дозволить значно збільшити прибутки державного бюджету завдяки прозорому ринку оренди землі через «Земельний банк».

Крім того, новий порядок розподілу збереже надходження місцевих бюджетів на поточному рівні, а в перспективі збільшить прибутки місцевих бюджетів завдяки виведенню з тіні орендних відносин.

«В умовах воєнного стану такі зміни посилять наші внутрішні резерви. Це додаткові кошти до державного бюджету, з якого фінансуються Сили оборони України», – зазначив Коваль.

«Команда ФДМУ працює над тим, щоб «Земельний банк» запрацював якнайшвидше. Нагадаю, у першому пулі заплановано передати в оренду через онлайн-аукціони понад 100 тис. га с/г земель», — додав він.

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