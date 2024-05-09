Політичні партії звільнять від відповідальності за неподання до НАЗК даних про майно і доходи, якщо їх осередки знаходяться на території бойових дій

Сам факт знаходження місцевої організації політичної партії на території, де ведуться активні бойові дії або тимчасово окупованій території дасть право не пояснювати причини неотримання відповідної інформації і відповідно звільнить політичну партію від відповідальності.

Верховна Рада 9 травня підтримала за основу зміни до Закону «Про політичні партії в Україні» щодо удосконалення порядку звітування політичних партій №11074.

Так, чинними приписами Закону встановлено, що протягом воєнного стану політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) неповної чи недостовірної інформації у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (у тому числі її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи), якщо таку інформацію неможливо отримати в повному обсязі у зв’язку втратою (знищенням чи псуванням) первинних документів, знаходженням первинних документів, на територіях на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій, обставинами непереборної сили тощо. При цьому чинний закон передбачає, що обставини, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі, мають бути документально підтверджені. Перелік документів, які підтверджують існування таких обставин визначається Кабміном.

Законопроектом 11074 пропонується встановити, що політична партія звільняється від встановленої законом відповідальності за подання до НАЗК неповної інформації (у тому числі за неподання звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру її місцевих організацій, які у встановленому порядку набули статусу юридичної особи) чи недостовірної інформації у звіті політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, у разі неможливості отримання політичною партією такої інформації в повному обсязі від її місцевих організацій, місцем знаходження яких є територія територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій, перелік яких визначається в установленому законодавством порядку.

Обставини, що свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі у такому випадку документального підтвердження не потребують.

Потреба у внесенні запропонованих змін обґрунтовується у пояснювальній записці тим, що необхідність документального підтвердження обставин, які свідчать про неможливість отримання політичною партією інформації в повному обсязі ускладнена.

Як зазначає ГНЕУ, таким чином, автори законопроекту пропонують у разі, якщо політична партія не може отримати інформацію для звітності в повному обсязі від її місцевих організацій, місцем знаходження яких є території на яких ведуться активні бойові дії, або ТОТ, вона не зобов’язана документально підтверджувати обставини, що свідчать про неможливість отримання відповідної інформації.

Тобто сам факт знаходження (реєстрації) місцевої організації політичної партії на території, де ведуться активні бойові дії (або тимчасово окупованій території) дає право політичній партії не пояснювати причини неотримання відповідної інформації і відповідно звільняє політичну партію від встановленої законом відповідальності.

Втім, як зауважили у ГНЕУ, враховуючи, що значна кількість політичних партій має місцеві організації на території де ведуться активні бойові дії (або тимчасово окупованих територіях), відсутність (неповнота) звітної фінансової інформації щодо таких осередків у звітах політичних партій може мати масовий характер.

З огляду на це, на думку ГНЕУ, більш обґрунтованим видається не звільнення політичних партій від відповідальності за подання у фінансових звітах неповної інформації (у тому числі щодо її місцевих організацій), а вміщення до закону припису, що у фінансовому звіті політичних партій не подається інформація щодо місцевих організацій політичних партій місцем знаходження яких є територія територіальних громад, що належать до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій). Адже фактична неможливість виконання вимог закону щодо фінансової звітності, свідчить про потребу у внесенні змін саме до правил подання звітності, які б враховували фактичні обставини воєнного часу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.