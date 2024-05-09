Политические партии освободят от ответственности за неподачу в НАПК данных об имуществе и доходах, если их ячейки находятся на территории боевых действий

Сам факт нахождения местной организации политической партии на территории, где ведутся активные боевые действия или временно оккупированной территории, даст право не объяснять причины неполучения соответствующей информации и соответственно освободит политическую партию от ответственности.

Верховная Рада 9 мая поддержала за основу изменения в Закон «О политических партиях в Украине» об усовершенствовании порядка отчетности политических партий №11074.

Так, действующими предписаниями Закона установлено, что во время военного положения политическая партия освобождается от установленной законом ответственности за представление в Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) неполной или недостоверной информации в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (в том числе ее местные организации, которые в установленном порядке получили статус юридического лица), если такую информацию невозможно получить в полном объеме в связи с утратой (уничтожением или порчей) первичных документов, нахождением первичных документов, на территориях на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных территорий, обстоятельствами непреодолимой силы и т.п. При этом действующий закон предусматривает, что обстоятельства, свидетельствующие о невозможности получения политической партии в полном объеме, должны быть документально подтверждены. Перечень документов, подтверждающих существование таких обстоятельств, определяется Кабмином.

Законопроектом 11074 предлагается установить, что политическая партия освобождается от установленной законом ответственности за представление в НАПК неполной информации (в том числе за непредставление отчетов об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера ее местных организаций, которые в установленном порядке приобрели статус юридического лица) или недостоверной информации в отчете политической партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера, в случае невозможности получения политической партией такой информации в полном объеме от ее местных организаций, местонахождение которых является территория территориальных общин, принадлежащих к территориям, на которых ведутся активные боевые действия или временно оккупированных территорий, перечень которых определяется в установленном законодательством порядке.

Обстоятельства, свидетельствующие о невозможности получения политической партией информации в полном объеме, в таком случае документального подтверждения не нуждаются.

Потребность во внесении предложенных изменений обосновывается в пояснительной записке тем, что необходимость документального подтверждения обстоятельств, свидетельствующих о невозможности получения политической партии в полном объеме усложнена.

Как отмечает ГНЭУ, таким образом, авторы законопроекта предлагают в случае, если политическая партия не может получить информацию для отчетности в полном объеме от ее местных организаций, местонахождение которых являются территории на которых ведутся активные боевые действия, или ТОТ, она не обязана документально подтверждать обстоятельства, свидетельствующие о невозможности получения информации.

То есть сам факт нахождения (регистрации) местной организации политической партии на территории, где ведутся активные боевые действия (или временно оккупированной территории), дает право политической партии не объяснять причины неполучения соответствующей информации и соответственно освобождает политическую партию от установленной законом ответственности.

Впрочем, как отметили в ГНЭУ, учитывая, что значительное количество политических партий имеет местные организации на территории, где ведутся активные боевые действия (или временно оккупированных территориях), отсутствие (неполнота) отчетной финансовой информации относительно таких ячеек в отчетах политических партий может носить массовый характер.

Учитывая это, по мнению ГНЭУ, более обоснованным кажется не освобождение политических партий от ответственности за предоставление в финансовых отчетах неполной информации (в том числе относительно ее местных организаций), а вмещение в закон предписания, что в финансовом отчете политических партий не подается информация в отношении местных организаций политических партий местонахождение которых является территория территориальных общин, принадлежащих к территориям, на которых ведутся активные боевые действия, или временно оккупированных территорий). Ведь фактическая невозможность выполнения требований закона о финансовой отчетности, свидетельствует о необходимости во внесении изменений именно в правила подачи отчетности, учитывающие фактические обстоятельства военного времени.

Автор: Наталья Мамченко

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