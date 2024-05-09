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Не путіну вирішувати, як Захід допомагатиме Україні, – глава МЗС Литви

14:23, 9 травня 2024
Литва попереджає, що навчання військових в Україні може бути сигналом для путіна.
Не путіну вирішувати, як Захід допомагатиме Україні, – глава МЗС Литви
Джерело фото: radiosvoboda
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Відправлення іноземних військ до України могло б стати важливим сигналом для російського диктатора володимира путіна, підкреслюючи, що рішення про допомогу Києву не залежить від нього. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє The Guardian.

«Наші війська навчали українців в Україні ще до війни, і ми робили це протягом багатьох років. Тож повернення до цієї традиції може бути цілком здійсненним. Це може стати першим кроком у рамках ініціативи президента Макрона», - заявив він.

Міністр зауважив, що пропозиція проводити навчання українських військових на їхній власній території є більш практичною, ніж навчання в країнах-членах НАТО. «Вам не потрібно перевозити їх по всьому світу. У вас є все, що їм потрібно, прямо тут. Може виявитися, що інструктори, розміщені в рамках коаліції для навчання українців в Україні, можуть бути захищені засобами ППО, а це, своєю чергою, має на увазі, що частину українського неба можуть захистити засоби ППО», - підкреслив Ландсбергіс.

Він також зауважив, що цей крок може послужити сигналом для путіна про те, що рішення щодо допомоги Україні визначається іншими країнами. Цей крок «покаже путіну, що не йому вирішувати, як ми будемо допомагати Україні. Замість цього ми подивимося, що потрібно, і пристосуємося до ситуації, тому що ситуація не стає кращою», - додав він.

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