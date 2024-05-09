Печерський районний суд міста Києва повідомив про наявність 10 вакантних посад

Суд шукає секретарів судових засідань.

Печерський районний суд міста Києва повідомив про наявні 10 вакантних посад секретарів судових засідань.

Вимоги до кандидатів:

Освіта Ступінь вищої освіти не нижче: бакалавра/молодшого бакалавра за спеціальністю «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність» Досвід роботи Не потребує Володіння державною мовою вільне володіння (наявність Державного сертифікату про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) ОБОВ'ЯЗКОВА) Умови оплати праці 1. Посадовий оклад 9880 грн. 2. Надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.01.2017 №15. 3. Надбавка, премії та доплати відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 №889-VIII.

Основні посадові обов’язки:

Здійснює судові виклики та повідомлення в справах, які знаходяться у провадженні судді; оформлює заявки до органів внутрішніх справ, адміністрації місць попереднього ув’язнення про доставку до суду осіб, які утримуються під вартою. Здійснює оформлення та розміщення списків справ, призначених до розгляду. Перевіряє наявність і з’ясовує причини відсутності осіб, яких викликано до суду, і доповідає про це головуючому судді. Вносить відомості до АСДС «Д3» щодо відкриття провадження, залишення позову без руху, повернення позовної заяви, призначення судового/підготовчого засідання, причини відкладення судових засідань, результати розгляду справи, порядку фіксування судового засідання та інші відомості до ОСК. Забезпечує фіксування судового засідання технічними засобами. Веде журнал/протокол судового засідання. Здійснює оформлення для направлення копій судових рішень сторонам.

У суді звертають увагу, що у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» №2259-IX від 12.05.2022 року, для призначення на посади державної служби у період дії правового режиму воєнного стану проходити конкурсний відбір не потрібно.

Резюме направляти на електронну адресу: [email protected]

Документи приймаються до 31 травня 2024 року включно.

За додатковою інформацією звертатись за номером телефону: (044) 299-75-67.

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