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Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

12:27, 9 травня 2024
Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.
Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн
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Штрафи для бізнесу за ігнорування законодавства про мобілізацію підняли до 59,5 тисяч грн. Відповідні зміни 9 травня прийняла в цілому Верховна Рада (законопроект 10379).

Так, у статті 210-1 КУпАП штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію після змін буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

До змін штрафи для підприємців складали від 5100 до 8500 грн.

Як свідчить судова практика, наразі ТЦК притягує керівників підприємств до відповідальності і накладає штрафи за статтею 210-1 КУпАП, наприклад, за те при прийняті на роботу громадян, які є військовозобов`язаними та мають відповідну освіту, вони не просять в особи військово-обліковий документ.

У комплексі з нормами про те, що до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» вносяться дані з реєстру Державної податкової служби, це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Нагадаємо, що закон про посилення мобілізації, який набуде сили 18 травня, передбачає, що Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період визначить Кабмін, і в ньому буде окремо встановлено механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевою владою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, поліцією, та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також новий закон передбачає врегулювання питання військово-транспортного обов’язку для підприємств.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений 9 травня закон 10379 передбачає запровадження заочних штрафів.

 Автор: Наталя Мамченко

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