Штрафи для бізнесу за ігнорування розпоряджень ТЦК підняли до 59,5 тисяч грн

Підприємства, які не виконують вимоги ТЦК, зможуть отримати штраф до 59,5 тисяч грн.

Штрафи для бізнесу за ігнорування законодавства про мобілізацію підняли до 59,5 тисяч грн. Відповідні зміни 9 травня прийняла в цілому Верховна Рада (законопроект 10379).

Так, у статті 210-1 КУпАП штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію після змін буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

До змін штрафи для підприємців складали від 5100 до 8500 грн.

Як свідчить судова практика, наразі ТЦК притягує керівників підприємств до відповідальності і накладає штрафи за статтею 210-1 КУпАП, наприклад, за те при прийняті на роботу громадян, які є військовозобов`язаними та мають відповідну освіту, вони не просять в особи військово-обліковий документ.

У комплексі з нормами про те, що до Реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» вносяться дані з реєстру Державної податкової служби, це дозволять швидко ідентифікувати велику кількість порушників і поповнити бюджет.

Нагадаємо, що закон про посилення мобілізації, який набуде сили 18 травня, передбачає, що Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період визначить Кабмін, і в ньому буде окремо встановлено механізм реалізації повноважень та взаємодію між місцевою владою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від підпорядкування і форми власності, органами військового управління, поліцією, та посадовими особами ТЦК з організації проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Також новий закон передбачає врегулювання питання військово-транспортного обов’язку для підприємств.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ухвалений 9 травня закон 10379 передбачає запровадження заочних штрафів.

Автор: Наталя Мамченко

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