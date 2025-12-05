Раді рекомендували ухвалити у другому читанні законопроект про основні засади житлової політики

Євроінтеграційний документ входить до пакету реформ Ukraine Facility.

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк повідомила, що комітет рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №12377 — «Про основні засади житлової політики».

За її словами, документ формує сучасну державну політику у сфері житла: від стандартів якості та доступності — до інструментів підтримки громад і громадян.

«Це рамковий закон, який задає чіткі правила та дозволяє рухатися до системного вирішення житлових потреб українців.

Водночас це — євроінтеграційний документ, що входить до пакету реформ Ukraine Facility, адже саме такі рамкові закони необхідні для узгодження нашої житлової політики зі стандартами ЄС», - заявила вона.

Також вона додала, що комітет підтримав до другого читання законопроект №6319 щодо оновлення порядку організації, діяльності та припинення органів самоорганізації населення. Це важливий документ, який робить роботу ОСНів більш зрозумілою, прозорою й ефективною для громад.

