  1. Законодавство
  2. / В Україні

Раді рекомендували ухвалити у другому читанні законопроект про основні засади житлової політики

11:28, 5 грудня 2025
Євроінтеграційний документ входить до пакету реформ Ukraine Facility.
Раді рекомендували ухвалити у другому читанні законопроект про основні засади житлової політики
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк повідомила, що комітет рекомендував парламенту ухвалити у другому читанні законопроект №12377 — «Про основні засади житлової політики».

За її словами, документ формує сучасну державну політику у сфері житла: від стандартів якості та доступності — до інструментів підтримки громад і громадян.

«Це рамковий закон, який задає чіткі правила та дозволяє рухатися до системного вирішення житлових потреб українців.

Водночас це — євроінтеграційний документ, що входить до пакету реформ Ukraine Facility, адже саме такі рамкові закони необхідні для узгодження нашої житлової політики зі стандартами ЄС», - заявила вона.

Також вона додала, що комітет підтримав до другого читання законопроект №6319 щодо оновлення порядку організації, діяльності та припинення органів самоорганізації населення. Це важливий документ, який робить роботу ОСНів більш зрозумілою, прозорою й ефективною для громад.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як подати позовну заяву в Україні: прості кроки для захисту своїх прав

Громадяни мають право самостійно звертатися до суду без обов’язкового залучення юриста чи адвоката.

Рада включила в порядок денний скандальний законопроект про полювання: у перелік мисливських тварин додають борсука

Резонансний законопроект про полювання повертається: борсуки, тепловізори та спеціальна конфіскація стануть предметом турботи нардепів

У проекті нового Кримінального кодексу тиск на суд та втручання в електронні судові системи визнані злочинами

Автори проекту  нового Кримінального кодексу пропонують  встановити  кримінальну відповідальність за ухвалення свавільного судового  рішення

Рада готує зміни до законодавства для імплементації Стамбульської конвенції в освіті та підготовці фахівців

Парламент пропонує зміни для підготовки спеціалістів у сфері протидії насильству за стандартами Стамбульської конвенції

До 17 тисяч гривень штрафу: у Верховній Раді хочуть карати посадовців за ігнорування викликів парламенту

Зміни КУпАП можуть комплексно вирішити проблему неефективного парламентського контролю, яка роками ускладнює взаємодію депутатів з посадовими особами.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]