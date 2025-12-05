  1. Законодательство
Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект об основных принципах жилищной политики

11:28, 5 декабря 2025
Евроинтеграционный документ входит в пакет реформ Ukraine Facility.
Раде рекомендовали принять во втором чтении законопроект об основных принципах жилищной политики
Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, руководитель партии «Слуга Народа» Елена Шуляк сообщила, что комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект №12377 — «Об основных принципах жилищной политики».

По ее словам, документ формирует современную государственную политику в сфере жилья: от стандартов качества и доступности — до инструментов поддержки общин и граждан.

«Это рамочный закон, который задает четкие правила и позволяет двигаться к системному решению жилищных потребностей украинцев.

В то же время это — евроинтеграционный документ, который входит в пакет реформ Ukraine Facility, ведь именно такие рамочные законы необходимы для согласования нашей жилищной политики со стандартами ЕС», — заявила она.

Также она добавила, что комитет поддержал ко второму чтению законопроект №6319 относительно обновления порядка организации, деятельности и прекращения органов самоорганизации населения. Это важный документ, который делает работу ОСНов более понятной, прозрачной и эффективной для общин.

Верховная Рада Украины

