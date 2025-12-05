  1. В Україні

Cloudflare знову не працює – користувачі скаржаться на недоступні сайти

11:21, 5 грудня 2025
Збій у роботі Cloudflare зачепив низку популярних сайтів.
Cloudflare знову не працює – користувачі скаржаться на недоступні сайти
Фото: Reuters
У роботі сервісів Cloudflare знову стався збій. Про це повідомили користувачі з різних країн у соціальних мережах.

Збій зачепив низку популярних сайтів, серед яких Canva та Downdetector, через що багато людей втратили доступ до основних онлайн-інструментів.

Це вже другий подібний інцидент за останній місяць. У листопаді проблеми з Cloudflare також спричинили тимчасове відключення низки великих платформ — від Spotify та ChatGPT до Truth Social.

Тим часом соцмережі заповнилися скаргами та обуренням користувачів. Люди повідомляють про масові перебої у роботі сервісів, розповідають про зриви робочих процесів і втрати в бізнесі, та закликають компанію надати пояснення і негайно вирішити проблему.

