Cloudflare снова не работает — пользователи жалуются на недоступные сайты

11:21, 5 декабря 2025
Сбой в работе Cloudflare затронул ряд популярных сайтов.
Фото: Reuters
В работе сервисов Cloudflare снова произошел сбой. Об этом сообщили пользователи из разных стран в социальных сетях.

Сбой затронул ряд популярных сайтов, среди которых Canva и Downdetector, из-за чего многие люди потеряли доступ к основным онлайн-инструментам.

Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. В ноябре проблемы с Cloudflare также вызвали временное отключение ряда крупных платформ — от Spotify и ChatGPT до Truth Social.

Тем временем социальные сети заполнились жалобами и возмущением пользователей. Люди сообщают о массовых перебоях в работе сервисов, рассказывают о срывах рабочих процессов и потерях в бизнесе, а также призывают компанию предоставить объяснения и немедленно решить проблему.

