Cloudflare снова не работает — пользователи жалуются на недоступные сайты

Сбой в работе Cloudflare затронул ряд популярных сайтов.

Фото: Reuters

В работе сервисов Cloudflare снова произошел сбой. Об этом сообщили пользователи из разных стран в социальных сетях.

Сбой затронул ряд популярных сайтов, среди которых Canva и Downdetector, из-за чего многие люди потеряли доступ к основным онлайн-инструментам.

Это уже второй подобный инцидент за последний месяц. В ноябре проблемы с Cloudflare также вызвали временное отключение ряда крупных платформ — от Spotify и ChatGPT до Truth Social.

Тем временем социальные сети заполнились жалобами и возмущением пользователей. Люди сообщают о массовых перебоях в работе сервисов, рассказывают о срывах рабочих процессов и потерях в бизнесе, а также призывают компанию предоставить объяснения и немедленно решить проблему.

