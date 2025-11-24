У Миколаєві загорілася пральна машинка через свічку — ДСНС

Полум’я свічки повільно розігрівало пластик, він почав плавитися й капати на поверхню машинки.

У Миколаєві рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на другому поверсі, де неочікувано загорілася пральна машинка. Як встановили у ДСНС, причина займання була не у технічній несправності чи короткому замиканні.

За даними служби, на поверхні пральної машинки стояла запалена свічка, а над нею — пластикові кухонні прилади. Полум’я поступово розігріло пластик, який почав плавитися та капати на техніку.

Унаслідок інциденту ніхто не постраждав. Рятувальники наголошують: цей випадок — чергове нагадування про небезпеку відкритого вогню в побуті.

