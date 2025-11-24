В Николаеве загорелась стиральная машина из-за свечи — ГСЧС

Пламя свечи медленно разогревало пластик, он начал плавиться и капать на поверхность машинки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в квартире на втором этаже, где неожиданно загорелась стиральная машинка. Как установили в ГСЧС, причиной возгорания стала не техническая неисправность и не короткое замыкание.

По данным службы, на поверхности стиральной машины стояла зажжённая свеча, а над ней — пластиковые кухонные принадлежности. Пламя постепенно разогрело пластик, который начал плавиться и капать на технику.

В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели подчёркивают: этот случай — очередное напоминание об опасности открытого огня в быту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.