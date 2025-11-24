В Николаеве загорелась стиральная машина из-за свечи — ГСЧС
22:36, 24 ноября 2025
Пламя свечи медленно разогревало пластик, он начал плавиться и капать на поверхность машинки.
В Николаеве спасатели ликвидировали пожар в квартире на втором этаже, где неожиданно загорелась стиральная машинка. Как установили в ГСЧС, причиной возгорания стала не техническая неисправность и не короткое замыкание.
По данным службы, на поверхности стиральной машины стояла зажжённая свеча, а над ней — пластиковые кухонные принадлежности. Пламя постепенно разогрело пластик, который начал плавиться и капать на технику.
В результате инцидента никто не пострадал. Спасатели подчёркивают: этот случай — очередное напоминание об опасности открытого огня в быту.
