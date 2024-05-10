Керівник ТОВ оскаржив протокол ТЦК, посилаючись на те, що його підписав свідок, який сам працює в ТЦК та є чоловіком судді – апеляційний суд розібрався, чи є тут порушення

На директора підприємства склали протокол за невиконання ним розпорядження ТЦК про забезпечення явки працівників, але він вказав, що свідок, який підписав цей протокол є зацікавленою особою, адже працює в тому ж ТЦК та є чоловіком судді суду, де розглядалася справа за позовом директора до ТЦК.

Директор підприємства отримав від ТЦК розпорядження, за яким мав здійснити оповіщення військовозобов`язаних працівників, які перебували на військовому обліку за своїм офіційним місцем роботи у ТОВ, та забезпечити їх явку до ТЦК.

У зв`язку з невжиттям заходів щодо виконання розпоряджень ТЦК на директора ТОВ був складений протокол про адміністративне правопорушення.

У протоколі зазначено, що директор підприємства від його підписання відмовився. Зі свого боку, директор ТОВ апелював до того, що протокол складено за його відсутності, а свідок, який підписав вказаний протокол є зацікавленою особою, оскільки він працює в тому ж ТЦК та є чоловіком судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області, де надалі розглядалася справу за позовом директора до ТЦК.

Другий апеляційний адміністративний суд, розглянувши 13 березня 2024 року дану справу №480/12056/23, розібрався, чи має тут місце порушення.

Обставини справи

Отже, директор підприємства звернувся до Охтирського міськрайонного суду Сумської області з позовом до районного ТЦК, в якому просив визнати протиправною та скасувати постанову начальника ТЦК про адмінправопорушення за ч. 2 ст.210-1 КУпАП і накладення штрафу 8500 грн за порушення вимог ч. 1 ст.21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом невиконання розпорядження щодо забезпечення явки працівників у зв`язку з мобілізацією.

Рішенням Охтирського міськрайонного суду Сумської області від 5.02.2024 року у задоволенні позову відмовлено.

Позивач подав апеляційну скаргу, в якій зазначав, що при розгляді справи про адміністративне правопорушення був відсутній, оскільки не отримував повідомлення про розгляд справи 27.10.2023 року, а оскаржувану постанову ТЦК отримав лише 1.11.2023 року.

Зауважував, що оскаржувана постанова від 27.10.2023 року винесена на підставі невиконання розпорядження від 12.10.2023 року щодо забезпечення явки працівників у зв`язку з мобілізацією, однак розпорядження з таким номером не існує, оскільки аналогічні реквізити містить супровідний лист. Відтак, матеріали справи не містять доказів отримання розпорядження від 12.10.2023, складеного у відповідності до «Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів» (додаток 13 до Порядку), затвердженого Постановою КМУ від 30 грудня 2022 року №1487.

Також зазначав, що протокол від 24.10.2024 складено за відсутності позивача, а свідок, який підписав вказаний протокол є зацікавленою особою, оскільки він працює в тому ж районному ТЦК та є чоловіком судді Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

На підставі зазначеного позивач був позбавлений можливості надати пояснення по суті правопорушення.

Крім того, апелянт звертав увагу на прийняття оскаржуваного рішення судом першої інстанції із порушенням норм процесуального права, що полягає у розгляді адміністративної справи без виклику сторін за наявними в справі матеріалами, чим було позбавлено позивача права на справедливе, неупереджене вирішення спору.

Що вирішив апеляційний адміністративний суд

Колегія суддів Другого апеляційного адміністративного суду вирішила, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 268 КАСУ у справах, визначених статтями 273-277, 280-283-1, 285-289 цього Кодексу, щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур`єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв`язку.

Учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи, визначеної частиною першою цієї статті, з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду.

Втім, із матеріалів справи вбачається, що ухвалою суду першої інстанції розгляд справи було продовжено без виклику сторін за наявними в справі матеріалами, що суперечить порядку розгляду справ, передбачених ст. 286 Кодексу адміністративного судочинства України, що підлягають розгляду, з урахуванням особливостей, передбачених параграфом 2 глави 11 КАСУ.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 317 КАСУ порушення норм процесуального права є обов`язковою підставою для скасування судового рішення та ухвалення нового рішення суду, якщо справу розглянуто адміністративним судом за відсутності будь-якого учасника справи, не повідомленого належним чином про дату, час і місце судового засідання, якщо такий учасник справи обґрунтовує свою апеляційну скаргу такою підставою.

Враховуючи викладене колегія суддів доходить висновку про наявність підстав для скасування рішення суду першої інстанції, з огляду на порушення судом першої інстанції норм процесуального законодавства.

Що стосується вирішення адміністративного спору по суті, тут колегія суддів апеляційного адмінсуду зазначає наступне.

Судовим розглядом встановлено, що відповідно до Порядку №1487, районний ТЦК надіслав на адресу Директора ТОВ лист від 12.10.2023 з розпорядженнями №5437/1 (з Додатком 1 з зазначенням прізвищ військовослужбовців, що викликаються), №5437/2, №5437/3, №5437/4 від 12.10.2023 з метою здійснення оповіщення військовозобов`язаних, які перебували на військовому обліку за своїм офіційним місцем роботи ТОВ, про їх виклик до ТЦК та забезпечення їх прибуття. Згідно зі штампом реєстрації поштової кореспонденції вказаний лист було отримано позивачем 17.10.2023.

У зв`язку з невжиттям позивачем заходів щодо виконання вказаних розпоряджень 24.10.2023 року уповноваженою особою ТЦК був складений протокол про адміністративне правопорушення, за змістом якого 24.10.2023 року о 09 год. 30 хв. встановлено факт порушення директором ТОВ Правил військового обліку, затвердженого постановою КМУ №1487 та вимог ч. 1 ст. 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» шляхом невиконання розпорядження начальника районного ТЦК від 12.10.2023 року щодо забезпечення прибуття, оповіщення та явки працівників.

У зазначеному протоколі вказано, що розгляд справи про адміністративне правопорушення був призначений на 27.10.2023 року о 10 год. 00 хв.

Крім того, у протоколі зазначено, що позивач від його підписання відмовився.

Отже, 27.10.2023 року позивач, який був повідомлений про час та місце розгляду справи, для розгляду справи про адміністративне правопорушення не прибув, клопотання про його відкладення не надав, в зв`язку з чим уповноважена особа ТЦК у відповідності до положень ч. 1 ст.268 КУпАП розглянула справу за його відсутності.

Відтак, доводи апелянта щодо неповідомлення його про розгляд справи про адміністративне правопорушення не знайшли свого підтвердження в ході розгляду справи судом апеляційної інстанції.

Доводи апелянта про те, що розпорядження з номером «5437» не існує, оскільки аналогічні реквізити містить лише лист, який був надісланий позивачу, колегія суддів вважає такими, що не впливають на правомірність оскаржуваної постанови, так як допущена відповідачем технічна помилка з урахуванням правильності зазначення номеру та дати надсилання листа, додатками до якого вказані відповідні розпорядження з правильними реквізитами, не свідчать про відсутність в діях позивача складу адміністративного правопорушення.

Аргумент апелянта, що свідок є зацікавленою особою, не впливає на оцінку правомірності притягнення позивача до адміністративної відповідальності, оскільки факт невжиття заходів щодо виконання розпоряджень ТЦК не заперечував позивач у ході розгляду справи в суді апеляційної інстанції, який також не зазначив про вчинення ним будь-яких дій на виконання розпорядження ТЦК у відповідності до положень статті 21 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Отже, апеляційний адміністративний суд рішення Охтирського міськрайонного суду Сумської області скасував з процесуальних підстав. Разом із тим, прийняв нову постанову, якою відмовив директору ТОВ у позові до ТЦК про скасування постанови щодо накладення штрафу.

Автор: Наталя Мамченко

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