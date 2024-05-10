Руководитель ООО обжаловал протокол ТЦК, ссылаясь на то, что его подписал свидетель, который сам работает в ТЦК и является мужем судьи – апелляционный суд разобрался, есть ли здесь нарушения

На директора предприятия составили протокол за невыполнение им распоряжения ТЦК об обеспечении явки работников, но он указал, что свидетель, подписавший этот протокол, является заинтересованным лицом, ведь работает в том же ТЦК и является мужем судьи суда, где рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Директор предприятия получил от ТЦК распоряжение, по которому должен был осуществить оповещение военнообязанных работников, состоящих на военном учете по своему официальному месту работы в ООО, и обеспечить их явку в ТЦК.

В связи с непринятием мер по выполнению распоряжений ТЦК на директора ООО был составлен протокол об административном правонарушении.

В протоколе говорится, что директор предприятия от его подписания отказался. Со своей стороны директор ООО апеллировал к тому, что протокол составлен при его отсутствии, а свидетель, подписавший указанный протокол, является заинтересованным лицом, поскольку он работает в том же ТЦК и является мужем судьи Ахтырского горрайонного суда Сумской области, где в дальнейшем рассматривалось дело по иску директора к ТЦК.

Второй апелляционный административный суд, рассмотрев 13 марта 2024 года данное дело №480/12056/23, разобрался, имеет ли место нарушение.

Обстоятельства дела

Итак, директор предприятия обратился в Ахтырский горрайонный суд Сумской области с иском к районному ТЦК, в котором просил признать противоправным и отменить постановление начальника ТЦК об админправонарушении по ч. 2 ст.210-1 КУоАП и наложение штрафа 8500 грн за нарушение требований ч. 1 ст.21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем невыполнения распоряжения по обеспечению явки работников в связи с мобилизацией.

Решением Ахтырского горрайонного суда Сумской области от 5.02.2024 года в удовлетворении иска отказано.

Истец подал апелляционную жалобу, где отмечал, что при рассмотрении дела об административном правонарушении отсутствовал, поскольку не получал уведомления о рассмотрении дела 27.10.2023 года, а обжалованное постановление ТЦК получил только 1.11.2023 года.

Замечал, что обжалуемое постановление от 27.10.2023 вынесено на основании невыполнения распоряжения от 12.10.2023 относительно обеспечения явки работников в связи с мобилизацией, однако распоряжения с таким номером не существует, поскольку аналогичные реквизиты содержит сопроводительное письмо. Следовательно, материалы дела не содержат доказательств получения распоряжения от 12.10.2023, составленного в соответствии с «Порядком организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов» (приложение 13 к Порядку), утвержденного Постановлением КМУ от 30 декабря 2022 года №1487.

Также отмечал, что протокол от 24.10.2024 составлен при отсутствии истца, а свидетель, подписавший указанный протокол, является заинтересованным лицом, поскольку он работает в том же районном ТЦК и является мужем судьи Ахтырского горрайонного суда Сумской области.

На основании указанного истец был лишен возможности предоставить пояснения по существу правонарушения.

Кроме того, апеллянт обращал внимание на принятие обжалуемого решения судом первой инстанции с нарушением норм процессуального права, заключающегося в рассмотрении административного дела без вызова сторон по имеющимся в деле материалам, чем был лишен права на справедливое, беспристрастное разрешение спора.

Решивший апелляционный административный суд

Коллегия судей Второго апелляционного административного суда решила, что апелляционная жалоба подлежит частичному удовлетворению.

Согласно ст. 268 КАСУ по делам, определенным статьями 273-277, 280-283-1, 285-289 настоящего Кодекса, о подаче искового заявления и о дате, времени и месте рассмотрения дела суд немедленно уведомляет ответчика и других участников дела путем направления текста повестки на официальный электронный адрес, а при его отсутствии – курьером или по известным суду номеру телефона, факса, электронной почтой или другим техническим средством связи.

Участник дела считается уведомленным должным образом о дате, времени и месте рассмотрения дела, определенной частью первой настоящей статьи, с момента направления такого уведомления работником суда, о чем последний делает отметку в материалах дела, и (или) с момента обнародования судом на веб-портале судебной власти Украины соответствующего определения об открытии производства по делу, дате, времени и месту судебного разбирательства.

Впрочем, из материалов дела усматривается, что определением суда первой инстанции рассмотрение дела было продлено без вызова сторон по имеющимся в деле материалам, что противоречит порядку рассмотрения дел, предусмотренных ст. 286 Кодекса административного судопроизводства Украины, подлежащих рассмотрению, с учетом особенностей, предусмотренных параграфом 2 главы 11 КАСУ.

Согласно п. 3 ч. 3 ст. 317 КАСУ нарушение норм процессуального права является обязательным основанием для отмены судебного решения и принятия нового решения суда, если о дело рассмотрено административным судом при отсутствии какого-либо участника дела, не уведомленного должным образом о дате, времени и месте судебного заседания, если такой участник дела обосновывает свою апелляционную жалобу таким основанием.

Учитывая изложенное, коллегия судей приходит к выводу о наличии оснований для отмены решения суда первой инстанции, учитывая нарушение судом первой инстанции норм процессуального законодательства.

Что касается разрешения административного спора по существу, здесь коллегия судей апелляционного админсуда отмечает следующее.

Судебным разбирательством установлено, что в соответствии с Порядком №1487, районный ТЦК направил в адрес Директора ООО письмо от 12.10.2023 с распоряжениями №5437/1 (с Приложением 1 с указанием фамилий вызываемых военнослужащих), №5437/2, №5437/ 3, №5437/4 от 12.10.2023 с целью осуществления оповещения военнообязанных, состоящих на военном учете по своему официальному месту работы ООО, об их вызове в ТЦК и обеспечении их прибытия. Согласно штампу регистрации почтовой корреспонденции указанное письмо было получено истцом 17.10.2023.

В связи с непринятием истцом мер по выполнению указанных распоряжений 24.10.2023 уполномоченным лицом ТЦК был составлен протокол об административном правонарушении, по содержанию которого 24.10.2023 в 09 час. 30 мин. установлен факт нарушения директором ООО Правил военного учета, утвержденного постановлением КМУ №1487 и требований ч. 1 ст. 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» путем невыполнения распоряжения начальника районного ТЦК от 12.10.2023 по обеспечению прибытия, оповещения и явки работников.

В указанном протоколе указано, что рассмотрение дела об административном правонарушении было назначено на 27.10.2023 в 10 час. 00 мин.

Кроме того, в протоколе отмечено, что истец от его подписания отказался.

Следовательно, 27.10.2023 года истец, уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, для рассмотрения дела об административном правонарушении не прибыл, ходатайство о его отложении не предоставил, в связи с чем уполномоченное лицо ТЦК в соответствии с положениями ч. 1 ст.268 КУоАП рассмотрело дело в его отсутствие.

Следовательно, доводы апеллянта по поводу неуведомлении его о рассмотрении дела об административном правонарушении не нашли своего подтверждения в ходе рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.

Доводы апеллянта о том, что распоряжения с номером «5437» не существует, поскольку аналогичные реквизиты содержит только письмо, направленное истцу, коллегия судей считает не влияющими на правомерность обжалуемого постановления, так как допущенная ответчиком техническая ошибка с учетом правильности указания номера и даты отправки письма, приложениями к которому указаны соответствующие распоряжения с правильными реквизитами, не свидетельствуют об отсутствии в действиях истца состава административного правонарушения.

Аргумент апеллянта, что свидетель является заинтересованным лицом, не влияет на оценку правомерности привлечения истца к административной ответственности, поскольку факт непринятия мер по исполнению распоряжений ТЦК не отрицал истец в ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции, который также не указал о совершении им каких-либо действий во исполнение распоряжения ТЦК в соответствии с положениями статьи 21 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Итак, апелляционный административный суд решение Ахтырского горрайонного суда Сумской области отменил по процессуальным основаниям. Вместе с тем, принял новое постановление, которым отказал директору ООО в иске к ТЦК об отмене постановления о наложении штрафа.

Автор: Наталья Мамченко

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