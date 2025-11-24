У Києві чоловік через ревнощі спалив авто викладача військового навчального закладу

У Києві чоловік підпалив автомобіль викладача військового навчального закладу через ревнощі до колишньої дружини.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру жителю столиці, який підпалив автомобіль викладача військового навчального закладу. Інцидент стався у Деснянському районі.

За даними слідства, увечері підозрюваний прийшов до будинку, де проживає його колишня дружина, та підпалив позашляховик її нинішнього співмешканця. Вогонь повністю знищив автомобіль, а сам нападник отримав опіки рук та обличчя.

Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України — умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу.

Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

