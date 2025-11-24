  1. В Украине

В Киеве мужчина из-за ревности сжег авто преподавателя военного учебного заведения

22:18, 24 ноября 2025
В Киеве мужчина поджег автомобиль преподавателя военного учебного заведения из ревности к бывшей жене.
В Киеве мужчина из-за ревности сжег авто преподавателя военного учебного заведения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении жителю столицы, который поджег автомобиль преподавателя военного учебного заведения. Инцидент произошел в Деснянском районе.

По данным следствия, вечером подозреваемый пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и поджег внедорожник ее нынешнего сожителя. Огонь полностью уничтожил автомобиль, а сам поджигатель получил ожоги рук и лица.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Киев поджог развод автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]