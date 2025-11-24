В Киеве мужчина из-за ревности сжег авто преподавателя военного учебного заведения

В Киеве мужчина поджег автомобиль преподавателя военного учебного заведения из ревности к бывшей жене.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении жителю столицы, который поджег автомобиль преподавателя военного учебного заведения. Инцидент произошел в Деснянском районе.

По данным следствия, вечером подозреваемый пришел к дому, где проживает его бывшая жена, и поджег внедорожник ее нынешнего сожителя. Огонь полностью уничтожил автомобиль, а сам поджигатель получил ожоги рук и лица.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.