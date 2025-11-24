Як звільнити працівника при скороченні, якщо він хворіє

Під час воєнного стану це можливо навіть у період лікарняного.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності у Житомирській області пояснило процедуру звільнення при скороченні штату, якщо минув двомісячний строк попередження, але працівник перебуває на лікарняному.

У період воєнного стану допускається звільнення з ініціативи роботодавця під час тимчасової непрацездатності працівника (крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами й доглядом за дитиною до 3 років).

Датою звільнення має бути перший робочий день після закінчення лікарняного, зазначений у документі про тимчасову непрацездатність.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.