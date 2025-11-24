Как уволить работника при сокращении, если он болеет

Во время военного положения это возможно даже в период больничного.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Управление инспекционной деятельности в Житомирской области объяснило процедуру увольнения при сокращении штата, если истек двухмесячный срок предупреждения, но работник находится на больничном.

В период военного положения допускается увольнение по инициативе работодателя во время временной нетрудоспособности работника (кроме отпуска в связи с беременностью и родами и уходом за ребенком до 3 лет).

Датой увольнения должен быть первый рабочий день после окончания больничного, указанный в документе о временной нетрудоспособности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.