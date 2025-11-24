Очікується позитивна динаміка: що відомо про стан енергосистеми України

Українські атомні станції виведені на повну потужність, а відновлення високовольтних мереж продовжується, заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Фото: Укренерго

Українська енергетична система наразі відновлюється після російських атак і вже цього тижня очікується позитивна динаміка щодо скорочення відключень для споживачів.

«Засоби захисту на об’єктах енергетики відіграють важливу роль у подальшому відновленні після російських масованих атак», – заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

За його словами, наразі енергетична система в стадії відновлення після атак росіян.

«Цього тижня буде позитивна динаміка. Відбувається відновлення енергопостачання. Вже виведені на повну потужність атомні станції, продовжується відновлення високовольтних мереж. Процес відновлення енергопостачання та енергосистеми триває», – сказав Харченко.

Він наголосив, якби Україна мала 6-7 тижнів на ремонти між обстрілами, то можна було б досягти мінімальних відключень.

