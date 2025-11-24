Ожидается положительная динамика: что известно о состоянии энергосистемы Украины

Украинские атомные станции выведены на полную мощность, а восстановление высоковольтных сетей продолжается, заявил директор Центра по исследованию энергетики Александр Харченко.

Фото: Укрэнерго

Украинская энергетическая система сейчас восстанавливается после российских атак и уже на этой неделе ожидается положительная динамика сокращения отключений для потребителей.

«Средства защиты на объектах энергетики играют важную роль в дальнейшем восстановлении после российских массированных атак», – заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко во время брифинга в Медиацентре Украина.

По его словам, сейчас энергетическая система в стадии восстановления после атак россиян.

«На этой неделе будет положительная динамика. Происходит возобновление энергоснабжения. Уже выведены на полную мощность атомные станции, продолжается восстановление высоковольтных сетей. Процесс восстановления энергоснабжения и энергосистемы продолжается», – сказал Харченко.

Он подчеркнул, если бы у Украины было 6-7 недель на ремонты между обстрелами, можно было бы достичь минимальных отключений.

