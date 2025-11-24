Обговорювали й Україну: Трамп і Сі Цзиньпін провели телефонну розмову

Президент США Дональд Трамп і лідер Китаю Сі Цзіньпін обговорили питання торгівлі, Тайваню та війни в Україні.

Фото: Reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін провели телефонну розмову, під час якої обговорили, в тому числі, й питання війни Росії проти України, повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю.

Зазначається, що Сі Цзіньпін сказав Трампу, що з моменту їхньої зустрічі в Південній Кореї відносини між США і Китаєм підтримують стабільну і позитивну динаміку. Він закликав американського лідера «підтримувати імпульс, продовжувати рухатися в правильному напрямку на основі рівності, поваги та взаємної вигоди».

Також лідери двох країн обговорили «тайванське питання». Голова КНР попередив, що «повернення Тайваню до Китаю є невід'ємною частиною міжнародного порядку після Другої світової війни».

На завершення розмови, Трамп і Сі порушили питання завершення війни Росії проти України.

«Сі Цзіньпін наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, і висловив сподівання, що сторони зможуть перебороти розбіжності та якнайшвидше досягти справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди та врегулювати кризу», – зазначили в МЗС КНР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.