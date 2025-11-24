Обсуждали и Украину: Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

Президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин обсудили вопросы торговли, Тайваня и войны в Украине.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп и лидер КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в том числе, вопрос войны России против Украины, сообщили в Министерстве иностранных дел Китая.

Отмечается, что Си Цзиньпин сказал Трампу, что с момента их встречи в Южной Корее, отношения между США и Китаем поддерживают стабильную и положительную динамику. Он призвал американского лидера «поддерживать импульс, продолжать двигаться в правильном направлении на основе равенства, уважения и взаимной выгоды».

Также лидеры двух стран обсудили "тайваньский вопрос". Глава КНР предупредил, что «возвращение Тайваня в Китай является неотъемлемой частью международного порядка после Второй мировой войны».

В завершение разговора, Трамп и Си подняли вопрос завершения войны России против Украины.

«Си Цзиньпин отметил поддержку Китаем всех усилий, способствующих миру, и выразил надежду, что стороны смогут преодолеть разногласия и как можно быстрее достичь справедливого, крепкого и обязательного мирного соглашения и урегулировать кризис», – отметили в МИД КНР.

