Чоловік віз набої, а жінка брендові речі – дві нелегальні знахідки в мікроавтобусах на кордоні

19-річний українець намагався ввезти 50 бойових набоїв, у тому ж пункті знайшли контрабанду одягу.

Через пункт пропуску «Дяківці» на в’їзд в Україну приїхав мікроавтобус під керуванням 19-річного громадянина України. Під час огляду в багажному відділенні прикордонники виявили 50 бойових набоїв калібру 6,35 мм до пістолета Браунінг. Про це повідомили в ДПСУ.

Набої вилучено, повідомлення за ст. 201 КК України (контрабанда) направлено до правоохоронних органів.

Пізніше в цьому ж пункті пропуску в іншому мікроавтобусі, яким повертався громадянин України, виявили жіночі сумки, сукню та нижню білизну відомих світових брендів. Загалом вилучено 5 одиниць товарів вартістю понад 170 тисяч гривень. Митники склали протокол.

