Мужчина вез патроны, а женщина брендовые вещи – две нелегальные находки в микроавтобусах на границе
Вечером через пункт пропуска «Дяковцы» на въезд в Украину приехал микроавтобус под управлением 19-летнего гражданина Украины. Во время досмотра в багажном отделении пограничники обнаружили 50 боевых патронов калибра 6,35 мм к пистолету Браунинг. Об этом сообщили в ГПСУ.
Патроны изъяты, сообщение по ст. 201 УК Украины (контрабанда) направлено в правоохранительные органы.
Позже в этом же пункте пропуска в другом микроавтобусе, на котором возвращался гражданин Украины, обнаружили женские сумки, платье и нижнее белье известных мировых брендов. Всего изъято 5 единиц товаров стоимостью более 170 тысяч гривен. Таможенники составили протокол.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.