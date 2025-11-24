Мужчина вез патроны, а женщина брендовые вещи – две нелегальные находки в микроавтобусах на границе

19-летний украинец пытался ввезти 50 боевых патронов, в том же пункте нашли контрабанду одежды.

Вечером через пункт пропуска «Дяковцы» на въезд в Украину приехал микроавтобус под управлением 19-летнего гражданина Украины. Во время досмотра в багажном отделении пограничники обнаружили 50 боевых патронов калибра 6,35 мм к пистолету Браунинг. Об этом сообщили в ГПСУ.

Патроны изъяты, сообщение по ст. 201 УК Украины (контрабанда) направлено в правоохранительные органы.

Позже в этом же пункте пропуска в другом микроавтобусе, на котором возвращался гражданин Украины, обнаружили женские сумки, платье и нижнее белье известных мировых брендов. Всего изъято 5 единиц товаров стоимостью более 170 тысяч гривен. Таможенники составили протокол.

