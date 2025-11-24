  1. В Украине

Мужчина вез патроны, а женщина брендовые вещи – две нелегальные находки в микроавтобусах на границе

23:48, 24 ноября 2025
19-летний украинец пытался ввезти 50 боевых патронов, в том же пункте нашли контрабанду одежды.
Мужчина вез патроны, а женщина брендовые вещи – две нелегальные находки в микроавтобусах на границе
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вечером через пункт пропуска «Дяковцы» на въезд в Украину приехал микроавтобус под управлением 19-летнего гражданина Украины. Во время досмотра в багажном отделении пограничники обнаружили 50 боевых патронов калибра 6,35 мм к пистолету Браунинг. Об этом сообщили в ГПСУ.

Патроны изъяты, сообщение по ст. 201 УК Украины (контрабанда) направлено в правоохранительные органы.

Позже в этом же пункте пропуска в другом микроавтобусе, на котором возвращался гражданин Украины, обнаружили женские сумки, платье и нижнее белье известных мировых брендов. Всего изъято 5 единиц товаров стоимостью более 170 тысяч гривен. Таможенники составили протокол.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пограничники граница пересечение границы

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Присвоили 90 млн грн вкладчиков: дело экс-министра Виктора Тополя передано в суд

Следователи установили первые фамилии лиц, которые играли ключевую роль в схеме с кредитами под фиктивные залоги и фальшивую недвижимость.

Украина вводит скрининг иностранных инвестиций: не станет ли это «ручным тормозом» для инвесторов

Парламент и ОЭСР работают над согласованным законодательством по проверке иностранных инвестиций в стратегические секторы — от критериев риска до процедур обжалования.

Каждый украинец сможет иметь свой собственный герб: в Гражданский кодекс введут новый инструмент идентичности

Обновленный Гражданский кодекс откроет путь для официальной регистрации личных и родовых гербов, защищая их от копирования и подделок.

Правила увольнения за прогул хотят изменить: в каких случаях отсутствие на работе больше не будет поводом для взыскания

В парламент внесли законопроект, который поставит точку в многочисленных трудовых спорах, где работодатели и работники по-разному трактуют понятие «уважительной причины» отсутствия на работе.

Бронь без учета – ничтожна: суд в Запорожье остановил незаконное вручение повестки

После рассмотрения материалов суд признал действия ТЦК по вручению повестки противоправными.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]