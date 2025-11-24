  1. В Україні

Переправляли через кордон за 20 тисяч доларів: у Дніпрі двом чоловікам оголосили підозру

21:20, 24 листопада 2025
У Дніпрі двом чоловікам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення військовозобов'язаних через український кордон.
Фото: прокуратура
У Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру двом жителям міста, які організували незаконне переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

«Слідство встановило, що один із підозрюваних підшукував клієнтів серед військовозобов’язаних. Інший використовуючи зв'язки в лікарні обіцяв висновок від військово-лікарської комісії щодо непридатності. Це давало можливість перетнути державний кордон. Свої послуги фігуранти оцінили у 20 тисяч доларів США з кожного військовозобов’язаного», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обох фігурантів затримали після отримання першої частини хабаря у 10 тисяч доларів США. Під час обшуків в них вилучили понад 1 млн гривень готівкою, комп’ютерну техніку, флеш-носії, телефони, медичні документи щодо шістьох осіб. Також в них виявили зброю з глушником, боєприпаси та автомобіль. Зброя не була оформлена згідно з законом.

«Фігурантам оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає позбавлення волі від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років з конфіскацією майна», – додали в прокуратурі.

прокуратура Дніпро військовозобов'язаний

