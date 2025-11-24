Переправляли через границу за 20 тысяч долларов: в Днепре двоим мужчинам объявили о подозрении

В Днепре двоим мужчинам сообщено о подозрении в организации незаконной переправки военнообязанных через украинскую границу.

Фото: прокуратура

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум жителям города, которые организовали незаконную переправку через государственную границу Украины мужчин призывного возраста, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

«Следствие установило, что один из подозреваемых подыскивал клиентов среди военнообязанных. Другой, используя связи в больнице, обещал заключение от военно-врачебной комиссии относительно непригодности. Это давало возможность пересечь государственную границу. Свои услуги фигуранты оценили в 20 тысяч долларов США с каждого военнообязанного», – говорится в сообщении.

Отмечается, что оба фигуранта задержаны после получения первой части взятки в 10 тысяч долларов США. Во время обысков у них изъяли более 1 млн гривен наличными, компьютерную технику, флеш-носители, телефоны, медицинские документы в отношении шести человек. Также у них обнаружили оружие с глушителем, боеприпасы и автомобиль. Оружие не было оформлено по закону.

«Фигурантам объявили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины, совершенная организованной группой или по корыстным мотивам). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет с конфискацией имущества», – добавили в прокуратуре.

