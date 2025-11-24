У 2025 році власники елітних авто сплатили понад 200 млн грн транспортного податку, — ДПС

Від початку року власниками елітних авто до місцевих бюджетів сплачено 200,4 млн гривень транспортного податку.

Протягом січня-жовтня 2025 року до місцевих бюджетів сплачено 200,4 мільйона гривень транспортного податку, що на 2,6% (або +5,1 мільйона гривень) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомили в Державній податковій службі.

Зазначається, що фізичні особи перерахували 97,8 млн гривень, юридичні - 102,6 млн гривень. Найбільші надходження отримали бюджети:

Києва - 60,2 млн грн,

Дніпропетровщини - 18,9 млн грн,

Одещини - 15,8 млн грн,

Київщини - 14,6 млн грн.

Що таке транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура. Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат, у 2025 році – це 3 мільйони гривень.

