  1. В Україні

У 2025 році власники елітних авто сплатили понад 200 млн грн транспортного податку, — ДПС

21:06, 24 листопада 2025
Від початку року власниками елітних авто до місцевих бюджетів сплачено 200,4 млн гривень транспортного податку.
У 2025 році власники елітних авто сплатили понад 200 млн грн транспортного податку, — ДПС
Фото: luxurycars.ukraine
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Протягом січня-жовтня 2025 року до місцевих бюджетів сплачено 200,4 мільйона гривень транспортного податку, що на 2,6% (або +5,1 мільйона гривень) більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, повідомили в Державній податковій службі.

Зазначається, що фізичні особи перерахували 97,8 млн гривень, юридичні - 102,6 млн гривень. Найбільші надходження отримали бюджети:

  • Києва - 60,2 млн грн,
  • Дніпропетровщини - 18,9 млн грн,
  • Одещини - 15,8 млн грн,
  • Київщини - 14,6 млн грн.

Що таке транспортний податок

Транспортний податок – це річний податок, який сплачують власники окремих категорій легкових автомобілів. Його надходження спрямовуються до місцевих бюджетів і використовуються громадами для фінансування місцевих потреб: ремонт доріг, освітлення вулиць, благоустрій, громадська інфраструктура. Платниками є власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років, та середньоринкова вартість яких перевищує 375 мінімальних зарплат, у 2025 році – це 3 мільйони гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ДПС податки авто

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Привласнили 90 млн грн вкладників: справу екс-міністра Віктора Тополова передано до суду

Слідчі встановили перші прізвища осіб, які відігравали ключову роль у схемі з кредитами під фіктивні застави та фальшивою нерухомістю.

Україна запроваджує скринінг іноземних інвестицій: чи не стане це «ручним гальмом» для інвесторів

Парламент і ОЕСР працюють над узгодженим законодавством щодо перевірки іноземних інвестицій у стратегічні сектори — від критеріїв ризику до процедур оскарження.

Кожен українець зможе мати свій власний герб: в Цивільний кодекс введуть новий інструмент ідентичності

Оновлений Цивільний кодекс відкриє шлях для офіційної реєстрації особистих і родових гербів, захищаючи їх від копіювання і підробок

Правила звільнення за прогул хочуть змінити: в яких випадках відсутність на роботі перестане бути приводом для стягнення

В парламент внесли законопроєкт, який поставить крапку у численних трудових спорах, де роботодавці та працівники по-різному тлумачать поняття «поважної причини» відсутності на роботі.

Бронь без обліку — нікчемна: суд у Запоріжжі зупинив незаконне вручення повістки

Після розгляду матеріалів суд визнав дії ТЦК щодо вручення повістки протиправними.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]