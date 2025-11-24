В 2025 году владельцы элитных авто уплатили более 200 млн грн транспортного налога, — ГНС

С начала года владельцами элитных авто в местные бюджеты уплачено 200,4 млн гривен транспортного налога.

В январе-октябре 2025 года в местные бюджеты уплачено 200,4 миллиона гривен транспортного налога, что на 2,6% (или +5,1 миллиона гривен) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Государственной налоговой службе Украины.

Отмечается, что физические лица перечислили 97,8 млн. гривен, юридические - 102,6 млн гривен. Наибольшие поступления получили бюджеты:

Киева – 60,2 млн грн,

Днепропетровской области – 18,9 млн грн,

Одесской области – 15,8 млн грн,

Киевской области – 14,6 млн грн.

Что такое транспортный налог

Транспортный налог – это годовой налог, уплачиваемый владельцами отдельных категорий легковых автомобилей. Его поступления направляются в местные бюджеты и используются общинами для финансирования местных нужд: ремонт дорог, освещение улиц, благоустройство, общественная инфраструктура. Плательщиками являются владельцы легковых автомобилей, с года выпуска которых прошло не более 5 лет, и среднерыночная стоимость которых превышает 375 минимальных зарплат, в 2025 году – это 3 миллиона гривен.

