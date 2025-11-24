Мазутні плями з’явилися в Керченській протоці – є перші жертви серед птахів
23:12, 24 листопада 2025
Супутники зафіксували масштабне забруднення – мазутні плями довжиною до 6 км.
У Керченській протоці зафіксовано кілька великих мазутних плям. Про це повідомляє «Кримський вітер» з посиланням на супутникові знімки.
Дві найбільші плями розташовані біля узбережжя від порту Камиш-Бурун до фортеці Керч. Їхня довжина — 5,9 та 6,4 км, площа — 0,75 та 1,07 кв. км відповідно.
Ще забруднення видно південніше — між селищами Набережне та Героївське.
Місцеві жителі в районі Аршинцево знайшли на березі птаха, повністю покритого мазутом.
Фото: «Кримський вітер»
